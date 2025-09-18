jueves 18  de  septiembre 2025
Manchester City se estrena con triunfo en la Champions League

Con un Erling Haaland en plan de protagonista, el Manchester City derrotó por 2-0 a un Nápoles que jugó con 10 hombres desde el minuto 21 del partido

El noruego Erling Haaland, del Manchester City, celebra en el campo tras el triunfo de su equipo ante el Brujas, el 29 de enero de 2025.

AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

MANCHESTER.- El Manchester City cosechó una trabajada victoria este jueves en la primera fecha de Champions ante un Nápoles (2-0) que se quedó rápido con diez jugadores y que terminó claudicando ante el poderío de Erling Haaland.

El delantero noruego había provocado en el minuto 21 de partido la expulsión del central italiano Giovanni Di Lorenzo, que cortó su avance con una falta cuando era el último defensor.

Pero la superioridad numérica de los 'Citizens' no encontró reflejo en el marcador hasta el 56, cuando el propio Haaland cabeceó bombeado un balón que le había servido Phil Foden.

Una vez abierta la lata, todo fue más fácil para los locales, que sentenciaron tras una rápida internada en el área de Jeremy Doku, que el centrocampista belga culminó rematando raso y ajustado con la zurda para batir por abajo al gigante serbio Milinkovi-Savi (65).

Embed

Con estos tres puntos ante el líder y vigente campeón de la Serie A, el City de Pep Guardiola deja atrás su titubeante inicio de temporada en la Premier (8º, dos victorias y dos derrotas).

El público del Etihad pudo tributar una ovación a su antigua estrella belga Kevin De Bruyne, que fue el sacrificado en el reajuste táctico posterior a la expulsión. El técnico del Nápoles, Antonio Conte, parcheó la zaga dando entrada al uruguayo Mathías Olivera.

Barcelona se impone

Un doblete del delantero inglés Marcus Rashford dio este jueves el triunfo al Barcelona en su estreno en la Liga de Campeones al ganar por 2-1 al Newcastle en St. Jame's Park.

Rashford (58, 67), que marcó sus dos primeros goles con la elástica azulgrana, desatascó un encuentro difícil para el Barça, que vio peligrar el resultado con el gol de Anthony Gordon (90).

En la segunda mitad, mientras el Barça salía airoso de las persistentes tentativas de las Urracas, Jules Koundé centró desde la derecha al delantero inglés, que remató solo con la cabeza para batir a Nick Pope.

Poco después, en una jugada en la que aguantó el balón fuera del área, el británico se abrió un hueco para cargar la pierna y mandar un zarpazo que tocó la parte baja del larguero antes de acabar dentro de la portería.

Pero el Newcastle nunca perdió la fe y marcó antes de finalizar el choque. Gordon empujó un balón que superó a Joan García haciendo rugir a la afición inglesa, aunque era demasiado tarde.

FUENTE: AFP

