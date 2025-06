¿Juega Luis Suárez infiltrado? El Pistolero revela su lucha contra el dolor

“Tomo tres pastillas y me inyecto un Voltaren”, ha afirmado en varias ocasiones el uruguayo.

Suárez confesó a fines de 2023 que, para poder saltar al campo, recurría a medicamentos y aplicaciones locales:

“Las noches previas a los partidos me tomo tres pastillas y antes del partido me inyecto un Voltaren, si no, no puedo jugar”.

Además, explicó cómo la rodilla "se traba" y le genera "un pinchazo constante", requiriendo inyecciones para poder moverse .

Retos físicos en el ocaso de la carrera de Luis Suárez

La reciente goleada 40 ante el PSG dejó en evidencia su movilidad reducida y la necesidad de actuar pese a las molestias. Suárez fue descrito como “físicamente mermado”, con dolores crónicos y jugando “infiltrado y con analgésicos”, según observadores del torneo .

¿Desde cuándo juega así?

Este no es un fenómeno nuevo. Desde sus años en el Barcelona ya sufrió en serio con la rodilla. Incluso, en 2019 se infiltró para enfrentar al Celta por una sobrecarga en el sóleo . Y su relato sobre las múltiples pastillas e inyecciones data de su última temporada en Gremio (2023) .

Luis Suárez (3).jpg El atacante Luis Suárez, del Inter Miami, maneja el balón en un partido, el 6 de marzo de 2025. AFP

¿Qué viene ahora?

Su futuro es incierto. Aunque no ha anunciado su retirada, el desgaste es evidente. Suárez mantiene la ambición intacta, pero queda claro que su cuerpo ya no aguanta al ritmo de antes. Su rol ya no es el del '9' completo, sino el de un goleador que lucha contra el reloj del físico.