Juegos Olímpicos: ninguna razón para no comenzar en verano

El presidente del Comité Olímpico Internacional (COI), Thomas Bach, se mostró optimista de cara a la celebración de los Juegos Olímpicos de Tokio este verano y aseguró que no existe "ninguna razón" para pensar que la cita japonesa no arrancará el 23 de julio y desveló que "no" tienen "plan B" pese a la evolución de la pandemia por coronavirus.