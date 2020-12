Jugador del Heat le regala una casa a su mamá de cumpleaños

Adebayo, de 23 años, utilizó todo su entorno como un aliciente para cumplir uno de sus sueños: jugar en la NBA. Lo logró.

https://twitter.com/Pasion_Basket1/status/1336015978098987011 Bam Adebayo firmó hace unas semanas una extensión con Miami Heat de 163M de $. Lo primero que ha hecho ha sido comprarle una casa a su madre



"Te lo mereces. Fueron 56 años de espera"



Grande Adebayo pic.twitter.com/lZsVWBsSyf — More Than A Game (@Pasion_Basket1) December 7, 2020

El regalo para Marilyn Bloun, madre del basquebolista del conjunto de Miami, era una sorpresa y el jugador se sintió tan nervioso como cuando jugó, semanas atrás, en la final de la NBA, en la que el Heat cayó en seis juegos contra los Lakers de Los Ángeles.

"Estaba tan nervioso. Porque realmente nunca le di un regalo como ese", continuó. "Así que me dio una sensación como la primera vez que pisé la cancha de las Finales de la NBA. No sabía qué esperar. No sabía nada en ese momento. Fue como uno de esos momentos 'asombrosos' en los que te quedas sentado un minuto. Y ella lo disfrutó".