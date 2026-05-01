viernes 1  de  mayo 2026
FÚTBOL

Entrenador del Barcelona confía en que Lamine Yamal podrá recuperarse para el Mundial

El alemán Hansi Flick, director técnico del Barcelona, aseguró que el astro español "va evolucionando bien" de la lesión que acabó temprano con su temporada

La estrella del Barcelona, Lamine Yamal, durante una práctica previa a un partido de la selección española.

La estrella del Barcelona, Lamine Yamal, durante una práctica previa a un partido de la selección española.

John MACDOUGALL / AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

BARCELONA.- El entrenador del Barcelona, Hansi Flick, afirmó este viernes que ve al lesionado Lamine Yamal llegar para el Mundial de Canadá, Estados Unidos y México.

"Va evolucionando bien. Creo que lo veremos en la Copa del Mundo", dijo Flick en la rueda de prensa previa al partido de Liga contra Osasuna el sábado.

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"Tiene más tiempo para poder recuperarse, estar de vuelta y es lo que él quiere", añadió el técnico azulgrana sobre su jugador, víctima de una lesión muscular.

Sin posibilidad de volver a jugar con el club esta temporada, el objetivo de Yamal es poder jugar su primer Mundial.

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Flick también se mostró esperanzado con la vuelta del brasileño Raphinha, tras sufrir una lesión muscular con su selección en marzo.

"Raphinha es un jugador que siempre nos da el 100%. Cuando está en el campo o en los entrenamientos", explicó Flick.

"Para nosotros es importante tenerlo de vuelta. También viajará con nosotros y veremos qué pasa mañana" en Pamplona, añadió.

"Pero, al final, creo que también para el equipo es genial tenerlo de vuelta, porque es uno de nuestros capitanes, es positivo y puede darnos, quizá, esas cosas que necesitamos", insistió.

El Barcelona podría proclamarse campeón del circuito español este mismo fin de semana si gana contra Osasuna y el Real Madrid no lo hace ante el Espanyol, pero Flick pide prudencia.

"No hemos acabado todavía. Sólo hemos ganado una Liga (2024/2025). Hasta ahora vamos bien, pero tenemos que ganar algunos partidos más", advirtió el alemán.

"Situaciones diferentes"

El Barcelona perdió el pasado año contra Osasuna, aunque Flick, quien recientemente indicó que espera retirarse en la institución azulgrana, recuerda que "aquel día hicimos muchos cambios en el 11 inicial y eso no va a pasar mañana".

"Para mí son dos partidos, dos situaciones diferentes. Estamos preparados para este partido y como siempre, tenemos que dar lo mejor de nosotros mismos", afirmó el alemán.

Ante el reto de llegar a los 100 puntos, Flick se muestra cauto: "Nos centramos en el siguiente partido. Obviamente queremos ganar cada juego que queda hasta el final de la temporada".

FUENTE: Con información de AFP

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