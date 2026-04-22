miércoles 22  de  abril 2026
BÉISBOL

Jugador dominicano de los Marlins da un paso importante en su proceso de recuperación

Christopher Morel inició su asignación de rehabilitación en las menores el martes, luego de lastimarse previo al juego del día inaugural de los Marlins de Miami

El dominicano Christopher Morel, en ese entonces de los Rays de Tampa Bay, consume un turno al bate durante un juego contra los Cachorros de Chicago, el 12 de septiembre de 2025.

El dominicano Christopher Morel, en ese entonces de los Rays de Tampa Bay, consume un turno al bate durante un juego contra los Cachorros de Chicago, el 12 de septiembre de 2025.

MICHAEL REAVES / GETTY IMAGES vía AFP
Por Andrés Espinoza Anchieta

Christopher Morel se lastimó justo antes de que los Marlins de Miami dieran inicio de forma oficial a su temporada 2026 y el dominicano ha estado marginado desde entonces. Sin embargo, todo parece indicar que los peces podrán volver a contar con el jugador más temprano que tarde, luego de que el paleador diera un paso importante en su proceso de recuperación este pasado martes.

Morel, de 26 años de edad, inició una asignación de rehabilitación con la sucursal Triple A Jacksonville el martes y se fue de 3-0 con un trío de ponches, dos de ellos ante el lanzador Spencer Strider, dos veces invitado al Juego de Estrellas. Asimismo, el quisqueyano también jugó durante cinco innings en la primera base.

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El nativo de Santiago, que firmó un pacto de un año con los peces para servir como su inicialista en el vigente torneo, se lastimó el oblicuo izquierdo mientras realizaba sus últimos swings en la práctica de bateo previa al juego inaugural del combinado el pasado 27 de marzo.

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En un principio, los Marlins informaron que esperaban que Morel estuviera fuera de acción por 4-6 semanas, un pronóstico que va acorde con el arranque de su asignación en las ligas menores.

Palabras del timonel

Clayton McCullough, mánager de Miami, tuvo la oportunidad de conversar con su jugador durante el día libre que tuvo el equipo el pasado jueves. La conversación se dio en la Academia de los Marlins en Júpiter, donde Morel se encontraba trabajando.

"Estaba en buen espíritu", aseguró McCullough. "Estaba muy contento con el progreso y con cómo se encontraba, así que sé que estaba ansioso por jugar. Es emocionante. Resulta difícil ver cómo se dio todo en el día inaugural. Chris estaba decepcionado, pero ahora eso está detrás de él y cada vez está más cerca. Así que anticipo que está en un buen lugar para poder atravesar esta rehabilitación", añadió.

Cuando Morel firmó con los Marlins, ambas partes esperaban que el dominicano lograra recuperarse tras conectar apenas 11 jonrones y registrar un OPS+ de solo 89 en 105 juegos disputados con los Rays de Tampa Bay en la contienda anterior.

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