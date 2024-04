Jugadores de NBA temen no estar a la altura de las apuestas de los fanáticos

La cuestión es que las apuestas deportivas incrementan su visibilidad en la NBA, tras ser aceptadas y promocionadas por la misma liga.

Los seguidores apuestan en vivo si un jugador anotará, bloqueará o pasará el balón, pero cuando eso no sucede satisfactoriamente los apostadores gritan e insultan a sus jugadores favoritos porque les hicieron perder dinero.

currymemphis.jpg El base de los Warriors de Golden State Stephen Curry reacciona tras anotar un triple en el encuentro ante los Grizzlies de Memphis el miércoles 20 de marzo del 2024. AP/Godofredo A. Vásquez

“Se está volviendo escandaloso”, destacó PJ Tucker de los LA Clippers. “Se está volviendo un poco loco. Incluso en las arenas, escuchar a los fanáticos gritarles a los muchachos sobre sus apuestas. Es irreal. Es un problema. Creo que es algo que hay que abordar”.

Los equipos aún tienen que realizar cambios drásticos en sus detalles de seguridad y la NBA no hace mayor recomendación para salvaguardar la cancha. Pero al menos un equipo agregó a un guardia de seguridad adicional a su banco esta temporada, en respuesta a una mayor beligerancia infundida por el juego.

“Está por todos lados”, dijo Ochai Agbaji, un escolta de los Toronto Raptors. “Es el salvaje oeste en este momento”.

El problema es que existe mucha aceptación en la liga y promueven las apuestas para sus seguidores. Los equipos ahora se asocian con casinos y construyen sus arenas junto a ellos.

Los locutores, durante mucho tiempo ajenos a este tema, ahora comúnmente citan información sobre apuestas durante las transmisiones.

Nueva medida de la NBA:

La NBA anunció recientemente que permitiría a los fanáticos que vean juegos en su aplicación de transmisión para realizar un seguimiento de las probabilidades de apuestas y hacer clic para hacer apuestas con los socios de apuestas de la liga, FanDuel y DraftKings.

El odio de los fanáticos hacía los jugadores es un dolor de cabeza para los que están en el tabloncillo. Si no son lo suficientemente fuertes de mente, pueden caer en desesperación y problemas que arruinen su habilidad en el juego.

“Ves gente en Twitter (X), ya sabes, fanáticos que van y vienen con los jugadores en Twitter sobre cómo perdieron su dinero”, dijo el estelar de los Boston Celtics, Jayson Tatum. “Supongo que es algo divertido. No sé. Supongo que me siento mal cuando no acierto los parlays de la gente. No quiero que pierdan dinero. Pero, ya sabes, simplemente salgo y trato de jugar el juego”.