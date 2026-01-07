miércoles 7  de  enero 2026
Neymar no se mueve del Santos

Con la propia voz de Neymar, el Santos anunció este martes oficialmente la renovación del contrato del astro brasileño hasta el 31 de diciembre de 2026

El delantero #10 de Santos, Neymar, ora al final del partido de fútbol Brasileirao Serie A entre Santos y Cruzeiro en el estadio Urbano Caldeira en Santos, estado de Sao Paulo, Brasil, el 7 de diciembre de 2025. 

Miguel Schincariol / AFP

Con la propia voz de Neymar, el Santos anunció este martes oficialmente la renovación del contrato del astro brasileño hasta el 31 de diciembre de 2026, días después de que una fuente cercana a las negociaciones anticipara la noticia a la AFP.

A través de mensajes en sus redes sociales, el viejo club de Pelé publicó un video en el que el atacante se encargó de poner su voz y su rostro para confirmar la esperada renovación.

"El 2025 fue un año especial y desafiante para mí. Momentos de alegría y superación que solo fui capaz de enfrentar con el amor de ustedes", dijo a los torcedores.

"2026 llegó y el destino no podía ser diferente. Santos es mi lugar. Estoy en mi casa, estoy seguro, estoy feliz", confirmó el exdelantero de FC Barcelona y Paris Saint-Germain.

El anuncio pone fin a la expectativa que creció en las últimas horas del 2025, cuando el club difundió un vídeo críptico con una imagen aérea del estadio Vila Belmiro, con la fecha del 31 de diciembre de 2026.

Neymar, de 33 años, está en rehabilitación tras haberse sometido a una operación de meniscos en la rodilla izquierda el 22 de diciembre.

Durante la temporada 2025, en su regreso al equipo que lo formó como futbolista, Ney se vio limitado por lesiones recurrentes, pero fue pieza clave para la permanencia del Santos en la primera división del Brasileirão.

Neymar (17).jpg
El atacante del Santos, Neymar, reacciona durante un partido de su club ante el Corinthians, el 12 de febrero de 2025.

"Es con ustedes que quiero conquistar los sueños que aún faltan. El príncipe continúa", remató Neymar en su mensaje.

El Peixe también ambientó el reencuentro que se dará en el vestuario entre Neymar y Gabigol, que hace 13 años compartieron 20 minutos en cancha cuando Ney se despedía del club y debutaba Gabriel Barbosa, quien esta temporada también regresa al Santos cedido por el Cruzeiro.

"El momento de que esta historia se reanude por fin ha llegado. Generaciones diferentes. La misma pasión", escribió el equipo, que esta temporada disputará la Copa Sudamericana.

Neymar sumó ocho goles y una asistencia en 20 partidos del campeonato brasileño.

Máximo anotador histórico de la selección de Brasil, con 79 goles, Ney jugó el último de sus 128 encuentros con la verdeamarela el 17 de octubre de 2023, cuando sufrió una grave lesión de ligamentos.

Aún no ha sido convocado en el ciclo del entrenador italiano Carlo Ancelotti al frente de los pentacampeones mundiales, iniciado en junio.

FUENTE: AFP

