miércoles 14  de  enero 2026
Neymar asoma posible reunión con Messi, aunque no en el Inter Miami

El brasileño Neymar señaló recientemente que el argentino Lionel Messi podría viajar a Brasil para presenciar las semifinales de la Kings League World Cup

Lionel Messi, del Inter Miami CF, observa desde el césped durante el partido de playoffs de la MLS Cup 2025 entre su club y el Nashville SC en el GEODIS Park, el 1 de noviembre de 2025 en Nashville, Tennessee.

Lionel Messi, del Inter Miami CF, observa desde el césped durante el partido de playoffs de la MLS Cup 2025 entre su club y el Nashville SC en el GEODIS Park, el 1 de noviembre de 2025 en Nashville, Tennessee. 

Johnnie Izquierdo / Getty Images / AFP
Por Andrés Espinoza Anchieta

La reunión que muchos aficionados esperaban entre Neymar y Lionel Messi en el Inter Miami no tendrá lugar en el futuro cercano, luego de que el brasileño renovara su contrato con el Santos; sin embargo, eso no quiere decir que la dupla, que causó estragos en sus tiempos en el FC Barcelona, tenga que mantenerse lejos fuera del terreno de juego.

No es un secreto para nadie la amistad que existe entre los dos atacantes, que también hicieron equipo en el París Saint-Germain, y en una transmisión reciente de la Kings League Brazil, Neymar indicó que existía la posibilidad de que la "Pulga" viajara al país sudamericano para presenciar la fase final del torneo, incluso dejando abierta la puerta para que pudiera llegar a tiempo para las semifinales.

Todavía no hay una confirmación oficial de que Messi, que lideró al Inter Miami a su primer título de la MLS en la temporada anterior y reclamó de nuevo el premio al Jugador Más Valioso, vaya a asistir al evento. Neymar, no obstante, aseguró que el argentino expresó su interés en estar presente para los encuentros decisivos del certamen.

Neymar (17).jpg
El atacante del Santos, Neymar, reacciona durante un partido de su club ante el Corinthians, el 12 de febrero de 2025.

El atacante del Santos, Neymar, reacciona durante un partido de su club ante el Corinthians, el 12 de febrero de 2025.

Es muy probable que los aficionados del balompié puedan ver la reunión entre ambas estrellas en un futuro cercano, aunque no sea como muchos lo habían pronosticado.

En un principio, el contrato de Neymar con el Santos, el club en el que inició su carrera y que se hizo famoso por ser la casa del fallecido astro Pelé, finalizaba en diciembre de 2025, pero ambas partes llegaron a un acuerdo para extender la permanencia de "Ney" hasta la culminación de la temporada 2026.

Grandes planes para 2026

Por su parte, luego de ganar el cetro de la MLS, el Inter Miami de Javier Mascherano tiene entre ceja y ceja dejar su marca en el continente, por lo que continúan reforzando su plantilla para competir en la próxima edición de la Copa de Campeones de la CONCACAF.

Las "Garzas" tiene previsto inaugurar su nuevo estadio, el Miami Freedom Park, este año, en el que ya no contarán, entre otros, con los españoles Sergio Busquets y Jordi Alba, quienes decidieron colgar los botines tras la conclusión de la campaña anterior.

