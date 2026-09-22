João Fonseca, promesa del tenis sudamericano, anuncia una pausa tras encadenar lesiones

El brasileño Joao Fonseca reacciona durante un partido ante el español Alejandro Davidovich, el 26 de octubre de 2025.

SAO PAULO.- Sin tregua por las lesiones, el brasileño João Fonseca , una de las mayores promesas del tenis latinoamericano, anunció este lunes que hará una pausa para recuperarse física y mentalmente.

Tras perderse por molestias en el abdomen el Abierto de Estados Unidos , último torneo de Grand Slam de la temporada, Fonseca reapareció el fin de semana en el triunfo de Brasil ante Suiza en su serie por el Grupo Mundial I de Copa Davis (3-1).

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La victoria permite que Brasil participe en las clasificatorias para las Finales de 2027.

"Hice un gran esfuerzo para volver y defender a Brasil en la Copa Davis, pero todavía necesito más tiempo", publicó en la red social Instagram.

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El viernes, el jugador de 20 años se impuso por 4-6, 6-3 y 6-2 sobre Dominic Stricker.

"Ha sido un año muy desafiante para mí. Muchas lesiones me sacaron de torneos importantes y me impidieron jugar de la manera que me gustaría", expresó el carioca, 28º en la clasificación mundial de la ATP.

El sudamericano tuvo a principios de año recurrentes problemas de espalda que llevaron a su eliminación en la primera ronda del Abierto de Australia.

Su ausencia podría tener impacto en el ránking. Su mejor ubicación fue el puesto 24º en noviembre del año pasado.

"Conversé mucho con mi equipo y llegamos a la conclusión de que el mejor camino, en este momento, es respetar las señales (de alerta) y dar tiempo a mi cuerpo y a mi mente y no seguir con los torneos en Asia", continuó Fonseca.

¿En riesgo la defensa de su título?

Descartó así su participación en el ATP 500 de Tokio, entre el 30 de septiembre y el 6 de octubre, y el Masters 1000 de Shanghái, del 7 al 18 de octubre.

No compitió en esas citas en 2025, pero sí jugó en octubre pasado el ATP 500 de Basilea, en el que alzó el trofeo de campeón.

Está previsto que Fonseca defienda ese título, entre el 24 de octubre y el 1 de noviembre, pero en el mensaje divulgado en redes sociales no se dan plazos para el retorno.

A pesar de los problemas, Fonseca ha tenido momentos altos en la temporada, como su triunfo sobre el mítico serbio Novak Djokovic en Roland Garros, evento en el que llegó a los cuartos de final. Alcanzó la tercera ronda en Wimbledon.

FUENTE: AFP