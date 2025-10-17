viernes 17  de  octubre 2025
Juventus en el ojo del huracán de la UEFA otra vez

La Juventus de Turín es objeto de una investigación de la UEFA por violación de las reglas del fair-play financiero, infracción por la que ya recibió una suspensión de las competiciones europeas

El delantero turco #10 de la Juventus, Kenan Yildiz, es sustituido durante el partido de la Serie A italiana entre la Juventus y el AC Milan en el Estadio Allianz de Turín el 5 de octubre de 2025.&nbsp;

MARCO BERTORELLO / AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

La Juventus de Turín es objeto de una investigación de la UEFA por violación de las reglas del fair-play financiero, infracción por la que ya recibió una suspensión de las competiciones europeas en la temporada 2023-24, según documentos publicados por el club el jueves.

"En referencia al parámetro de la regla de ingresos, el 18 de septiembre, como es habitual en situaciones similares para los clubes que participan en las competiciones de la UEFA, la Juventus recibió de la UEFA una comunicación sobre la apertura de un procedimiento por el posible excedente para el período trienal 2022-23 a 2024-25", explicó la Juventus.

"El resultado de este procedimiento se espera para la primavera de 2026 y podría dar lugar a una posible sanción financiera (aunque probablemente de un monto poco significativo) así como a posibles restricciones deportivas (como, por ejemplo, restricciones en la inscripción de nuevos jugadores en las listas de competiciones de la UEFA)", añadió.

En estos documentos enviados a los accionistas de cara a su asamblea general del 7 de noviembre, el club más laureado del fútbol italiano asegura "haber respetado el ratio Squad Cost (salarios e indemnizaciones de transferencia que no deben superar el 70% de los ingresos) y prevé poder respetar este parámetro también para el año civil 2025".

Según las reglas del fair-play financiero, el déficit permitido para un club en tres años no debe superar los 60 millones de euros (70,22 millones de dólares), déficit que se eleva a 90 millones de euros (105,33 millones de dólares) en el mismo período para un club "en buena salud financiera".

La Juventus registró pérdidas de 58,1 millones durante la temporada 2024-25, un notable descenso en comparación con los 199,2 millones de euros perdidos en el ejercicio anterior.

El club, controlado por la familia Agnelli a través de su holding Exor, fue excluido de las competiciones europeas en la temporada 2023-24 debido a infracciones relacionadas con el fair-play financiero.

Antes de la séptima jornada de la Serie A, este fin de semana, el club bianconero, que se enfrentará el domingo al Como, ocupa el cuarto lugar a tres puntos del líder y vigente campeón Nápoles.

FUENTE: AFP

