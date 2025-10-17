viernes 17  de  octubre 2025
Béisbol

Max Scherzer revive su leyenda: dominó a Seattle y desafió a su mánager en triunfo de Toronto

A sus 41 años, Max Scherzer volvió a brillar en la postemporada. El veterano de Toronto dominó a los Mariners y protagonizó un momento épico

El mánager John Schneider #14 de los Toronto Blue Jays camina hacia el montículo para hablar con Max Scherzer #31 durante la quinta entrada contra los Seattle Mariners en el cuarto juego de la Serie de Campeonato de la Liga Americana en el T-Mobile Park el 16 de octubre de 2025 en Seattle, Washington.&nbsp;

El mánager John Schneider #14 de los Toronto Blue Jays camina hacia el montículo para hablar con Max Scherzer #31 durante la quinta entrada contra los Seattle Mariners en el cuarto juego de la Serie de Campeonato de la Liga Americana en el T-Mobile Park el 16 de octubre de 2025 en Seattle, Washington. 

Alika Jenner/Getty Images/AFP
Por Pedro Felipe Hernández

Max Scherzer volvió a ser “Mad Max” en octubre. El veterano derecho de 41 años protagonizó una noche memorable en el Rogers Centre durante el Juego 4 de la Serie de Campeonato de la Liga Americana (ALCS), liderando a los Toronto Blue Jays a una contundente victoria por 8-2 sobre los Seattle Mariners y manteniendo vivas las esperanzas de llegar a la Serie Mundial.

Scherzer, con su característico fuego competitivo, lanzó 5 2/3 entradas de tres hits y dos carreras permitidas, ponchando a cinco bateadores en una actuación que recordó sus mejores años. Pero el momento más intenso de la noche llegó en el quinto inning, cuando el mánager John Schneider subió al montículo para retirarlo. Ante la mirada de miles de fanáticos y las cámaras de televisión, Scherzer lo encaró y le gritó que no saldría del juego. Schneider sonrió después al recordar la escena:

Lee además
El piloto australiano Oscar Piastri, ganador de McLaren, saluda en el podio tras el Gran Premio de Bélgica de Fórmula 1 en el circuito de Spa-Francorchamps, en Spa, el 27 de julio de 2025. 
Fórmula 1

Piastri asegura que en McLaren no hay favoritismo por Lando Norris
El delantero turco #10 de la Juventus, Kenan Yildiz, es sustituido durante el partido de la Serie A italiana entre la Juventus y el AC Milan en el Estadio Allianz de Turín el 5 de octubre de 2025. 
Fútbol

Juventus en el ojo del huracán de la UEFA otra vez
Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/MLB/status/1979009256759153021?t=co9E-OJaN1Jvc4kgj5lYsA&s=19&partner=&hide_thread=false

“He estado esperando todo el año que Max me gritara en el montículo”, dijo el estratega. “En ese instante, más allá de los números o la estrategia, confié en la persona. Él quería seguir y le creí.”

Scherzer justificó esa confianza con otra entrada de dominio, reafirmando por qué ha sido una figura clave en todos los equipos por los que ha pasado. Desde sus años en Detroit, pasando por sus títulos con Washington Nationals y su liderazgo en Los Angeles Dodgers, el tres veces ganador del Cy Young siempre ha respondido cuando más se le necesita.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/BlueJays/status/1979006113321246920?t=JzOgx81fQXnaZk_NQ5MXWA&s=19&partner=&hide_thread=false

"Son situaciones en las que hay que ganar sí o sí", declaró Scherzer a Fox Sports. "Hay que darlo todo".

Con esta salida, Scherzer se convirtió en el cuarto lanzador en ganar un juego de ALCS a los 41 años o más y alcanzó el quinto lugar histórico en ponches de postemporada (176), solo por detrás de Justin Verlander, Clayton Kershaw, John Smoltz y Andy Pettitte. Además, fue el inicio número 500 de su carrera entre temporada regular y playoffs.

El veterano no solo dominó en la loma: mostró liderazgo, carácter y orgullo competitivo, recordándole a todos por qué sigue siendo uno de los nombres más temidos de octubre.

Temas
Te puede interesar

Aaron Judge evita cirugía, pero Volpe y Rodón serán baja para el inicio de temporada con los Yankees

Dominicano Albert Pujols será entrevistado por los Orioles para el puesto de mánager

Tenista venezolana, Luisiana Ramírez, se consagra en el Beach Tennis con 12 títulos en la Federación Internacional de Tenis

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

El exsecretario de Seguridad Nacional John Bolton 
JUSTICIA

Fiscalía federal inculpa a John Bolton, exsesor de Seguridad Nacional

El presidente Donald J. Trump en la Casa Blanca.
FINANZAS

Déficit presupuestario de EEUU cae 2% en cinco meses, gracias a aranceles

Maduro y Petro en la mira de la CIA y DEA
OPINIÓN

Maduro y Petro en la mira de la CIA y DEA

EEUU reclama a México el envío de petróleo subsidiado a Cuba y Venezuela
DICTADURAS

EEUU reclama a México el envío de petróleo subsidiado a Cuba y Venezuela

Imagen de archivo de Daysi Link, bajo custodia de las autoridades.
Justicia

Reclusa de Miami-Dade que quedó embarazada en prisión enfrenta juicio por asesinato de su esposo

Te puede interesar

Ron DeSantis, gobernador de Florida durante el anuncio. 
MEJORAR LA MOVILIDAD

DeSantis anuncia inversiones para descongestionar Florida Central y primer aeropuerto de despegue vertical

Por CÉSAR MENÉNDEZ
Atardecer en Fisher Island, Florida.
EL MAPA DEL LUJO

Fisher Island, el código postal más caro de EEUU en 2025

Imagen del Puerto en Qingdao, China.
NEGOCIACIONES

Trump confirma que se reunirá con presidente chino Xi en Corea del Sur

Unidades especiales permanecieron en la escena durante la operación.
SUCESOS

Hombre atrincherado desata fuerte operativo policial en Miami

Imagen referencial. 
DENUNCIA

Un informe surcoreano estima que Corea del Norte recluye a 65.000 presos políticos en cuatro campos