Kylian Mbappé admite que "estoy más tranquilo en Madrid" que en París

Kylian Mbappé, del Real Madrid CF, llega al estadio antes del partido de octavos de final de la Copa Mundial de Clubes de la FIFA 2025 ante la Juventus FC en el Hard Rock Stadium, el 1 de julio de 2025 en Miami Gardens, Florida.

PARÍS.- "Estoy más tranquilo en Madrid " que en París , gracias a "un marco de vida diferente", admitió la estrella del Real Madrid y de la selección francesa, Kylian Mbappé , este jueves en conferencia de prensa previa al partido de clasificación mundialista contra Azerbaiyán.

"Me he adaptado bien a Madrid. No es un ataque contra Francia, pero es cierto que estoy más tranquilo allí. En Madrid, el entorno de vida es diferente. Es menos 'speed' (rápido) que en París", explicó.

También a nivel deportivo, el francés está en un buen momento con su club.

"He logrado marcar goles. Pero creo que incluso en el juego también estoy en una buena disposición, aunque pienso que todavía puedo hacerlo mejor".

"Pero hay que continuar. Porque esto no es más que el inicio de la temporada", advirtió el actual número 10 de los Bleus.

"Cuando miras a esos jugadores que han llevado este número, son jugadores que han marcado diferentes generaciones, Platini, Zizou (Zidane). Intento marcar mi generación; es un dorsal significativo en la historia de la selección francesa, aunque yo no corresponda a ese perfil de creador de juego".

El delantero padece molestias en el tobillo desde su último partido con el Real Madrid, pero eso no le impedirá jugar con Francia el partido del viernes en París: "El seleccionador quiere que juegue. Creo que no habrá ningún problema".

"Hay que adaptarse a la nueva generación"

El seleccionador francés Didier Deschamps admitió en una entrevista con la AFP que ha tenido que aprender a adaptarse a la generación de jugadores jóvenes en lugar de imponer sus ideas, para evitar convertirse en un "viejo idiota".

El técnico de 56 años, ganador como futbolista del Mundial de 1998 y como entrenador del de 2018, ya anunció que abandonará el puesto tras la Copa del Mundo de 2026, con lo que cumplirá 12 años en el cargo.

En este tiempo, Deschamps ha visto una evolución en el comportamiento y temperamento de los jugadores jóvenes.

"Los jugadores están más seguros de sí mismos, tienen más confianza", dijo a la AFP antes de los partidos clasificatorios para la Copa del Mundo contra Azerbaiyán el viernes e Islandia el lunes.

