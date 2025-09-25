jueves 25  de  septiembre 2025
Julián Álvarez y Kylian Mbappé se retan en el derbi madrileño

El duelo entre el Atlético de Madrid y el Real Madrid llega con Julián Álvarez y Kylian Mbappé como protagonistas

El delantero francés del Real Madrid, Kylian Mbappé, marca de penalti durante el partido de la liga española entre el Levante UD y el Real Madrid CF en el estadio Ciutat de Valencia, en Valencia, el 23 de septiembre de 2025.&nbsp;

Jose JORDAN / AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

Un imperial Julián Álvarez, que viene de lograr su primer hat-trick de la temporada, y un infalible Kylian Mbappé, autor de 9 goles en 7 partidos este curso, protagonizarán el sábado en el Metropolitano un duelo de pistoleros en el primer derbi madrileño de LaLiga entre el Atlético y el Real Madrid.

La 'Araña' resurgió el miércoles a tiempo para que la escuadra rojiblanca remontara ante un correoso Rayo Vallecano (3-2) con un triplete que permitirá al conjunto colchonero afrontar con otra cara el choque ante su rival capitalino tras un irregular inicio de campaña.

El punta argentino deambulaba perdido y sin olfato ante la portería rival en este comienzo liguero. Sólo había anotado un tanto frente al Espanyol en la primera fecha y acabó molesto el domingo en el empate ante el Mallorca (1-1), donde erró un penal y fue sustituido.

Pero, ante su afición, Álvarez se reivindicó tres días antes del choque contra el Real Madrid, crucial en su camino hacia la lucha por el título a final de la temporada.

"Es el mejor futbolista que tenemos"

"Creo que el tercero fue un gol muy lindo para dar la vuelta al resultado. Me quedo con ese gol", contó Álvarez, que en ese tanto perforó la escuadra con un zurdazo desde la frontal del área.

"Julián es el mejor futbolista que tenemos. Necesitamos cuidarlo, que esté muchos años acá en el Atleti. Él nos tiene que ayudar, y nosotros a él, para que sea todavía mejor de lo que ya es", afirmó Diego Simeone tras la exhibición de su compatriota ante el Rayo.

El Atlético se encuentra en octava posición con nueve puntos, la mitad que sus adversarios del sábado, líderes indiscutibles del campeonato gracias a su pleno de victorias.

En caso de derrota, los alumnos de Simeone podrían ver cómo se desvanecen sus opciones al título, justo cuando la temporada apenas comienza.

El delantero argentino #19 del Atlético de Madrid, Julián Álvarez, reacciona durante el partido de vuelta de los octavos de final de la UEFA Champions League entre el Club Atlético de Madrid y el Real Madrid CF en el estadio Metropolitano de Madrid el 12 de marzo de 2025.

Los colchoneros, que gastaron más de €170 millones ($200 millones) en el mercado de fichajes para intentar rivalizar con el Real Madrid y el Barça, vigente campeón, están obligados a obtener un buen resultado frente al arsenal de estrellas merengue, liderado por un Mbappé en estado de gracia.

9 goles en 7 partidos

El delantero francés, máximo goleador de LaLiga, ha marcado siete goles en los seis partidos, a los que se añaden otros dos frente al Marsella en Champions.

Esa eficacia que arroja una media de 1,28 dianas por encuentro, se traduce en triunfos como el del martes frente al Levante (4-1) en el Ciutat de Valencia, donde el galo logró un nuevo doblete.

El delantero francés #10 del Real Madrid, Kylian Mbappé, celebra tras marcar su segundo gol durante el partido de la liga española entre el Real Madrid CF y el RCD Espanyol en el estadio Santiago Bernabéu de Madrid el 20 de septiembre de 2025.

"Sin duda veo el liderazgo de Kylian por personalidad, por experiencia, por la influencia en el resto. Cuando ese grupo es fuerte y se consolida el resto, ya saben hacia dónde tienen que mirar ya quien seguir", destacó su técnico, Xabi Alonso, sobre el jugador de Bondy a mediados de septiembre.

Por su parte, el FC Barcelona (segundo, con 13 puntos y con un partido por jugar este jueves en Oviedo) recibe el domingo a la Real Sociedad (16º, 5 puntos).

El club catalán espera poder contar con el regreso de su prodigio Lamine Yamal, a menos de una semana del choque en la Liga de Campeones frente al París Saint-Germain, el miércoles.

