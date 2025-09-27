sábado 27  de  septiembre 2025
Atlético acaba con el invicto del Real Madrid

Con un Julián Álvarez en rol de protagonista, el Atlético se impuso sobre el Real Madrid por marcador de 5-2 para ponerle punto final a su marcha perfecta

El atacante argentino del Atlético de Madrid, Julián Álvarez, celebra luego de anotar el tercer gol de su equipo ante el Valencia, el 15 de septiembre de 2024.

Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

MADRID.- Julián Álvarez culminó su gran semana guiando este sábado al triunfo al Atlético de Madrid, con un doblete en la goleada 5-2 de su equipo ante el Real Madrid en el gran derbi de la capital, en la 7ª jornada de LaLiga.

Con esta derrota, el equipo blanco pierde su condición de invicto, aunque sigue líder con 18 puntos, a la espera de lo que pueda hacer el Barcelona, segundo con 16 unidades, ante la Real Sociedad el domingo en Montjuic.

El Atlético, que había protagonizado un inicio de campaña irregular con tres empates y una derrota, se acerca a los puestos de cabeza al subir al cuarto lugar, ahora con 12 puntos.

"Hemos hecho un gran partido desde el inicio. Sabíamos por dónde podíamos hacerles daño. Los futbolistas lo entendieron muy bien", afirmó el técnico rojiblanco, Diego Simeone, en rueda de prensa.

Los pupilos del DT argentino volvieron a demostrar su concentración en los minutos iniciales al pasar por encima de su rival, que no gozó de ninguna oportunidad hasta el tanto del astro galo Kylian Mbappé.

El noruego Alexander Sorloth avisó al principio en una jugada que casi logra rematar si no llega a meter el pie el brasilieño Éder Militao, y en otro remate de cabeza que detuvo el arquero belga Thibaut Courtois.

El central Robin Le Normand abrió el marcador en el minuto 14 con un remate de cabeza a centro de Giuliano Simeone.

Pero los rojiblancos se pegaron un tiro en el pie después de que el otro central, Clement Lenglet, perdiera la marca sobre Mbappé (25), que anotó tras una pared con el turco Arda Güler.

Poco después, Le Normand intentó salvar un balón que acabó en los pies de Vinicius, quien se deshizo de dos defensas para asistir a Güler, que perforó el fondo de las mallas.

El Real Madrid sólo necesitó dos chispazos para ponerse adelante, hasta que Sorloth se coló entre Dean Huijsen y Álvaro Carreras para golpear de cabeza un esférico a pase de Koke.

Los de Xabi Alonso se mostraron endebles como en la segunda mitad, en la que sucumbieron ante la insistencia colchonera.

Güler cometió un error al golpear con su pie la cabeza del argentino Nico González dentro del área, lo que provocó la pena máxima.

"Día muy especial"

Álvarez, que venía de marcar un triplete el miércoles que dio el triunfo a su equipo ante el Rayo Vallecano (3-2), transformó el penal con un disparo potente que no alcanzó Courtois.

A diferencia de otras ocasiones, el Atlético no se echó para atrás y siguió jugando. Sorloth pudo ampliar la distancia, pero se topó con el cancerbero belga y Nico González sacó un latigazo muy escorado que repelió un Courtois que se hizo grande bajo los tres palos.

Sin embargo, la 'Araña' clavó el esférico en la escuadra tras un libre directo que el guardameta belga sólo pudo rozar con los dedos.

Instantes antes del pitido final, el francés Antoine Griezmann firmó la manita tras un fallo del cuadro blanco en campo propio con un pase que interceptó Álex Baena, que acabó filtrando al delantero galo para batir por abajo a Courtois en un mano a mano.

"Un día muy especial. Sabíamos la importancia de este partido por ser un derbi y por descontar puntos a uno de los que estaba arriba", declaró Álvarez a Movistar+.

"Tuvimos el control del juego y nos hicieron los dos goles muy rápido. El equipo no dejó de creer. En este inicio de liga estábamos teniendo muchas ocasiones y hoy ha pasado lo mismo, pero hemos estado efectivos", resumió.

"Esto sigue"

Por su parte, Xabi Alonso señaló que el equipo tiene que seguir hacia delante.

"Ha sido un mal partido. No hemos entrado bien, no hemos jugado bien ni colectivamente, ni en la calidad del juego con y sin balón. Estamos en una fase de construcción, hoy es la primera derrota y esto sigue", recalcó el entrenador vasco en rueda de prensa.

"No hemos competido lo suficiente. No al nivel que se requiere para estos partidos, contra estos rivales", agregó Alonso, quien insistió en que el dolor que produce esta derrota debe ser utilizada "positivamente".

FUENTE: AFP

