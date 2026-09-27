La Alemania de Klopp sufre su primera derrota

El director técnico de la selección de Alemania, Jurgen Klopp, aplaude a sus jugadores luego de un partido ante Grecia, el 27 de septiembre de 2026.

AUGSBURGO.- Tres días después de debutar con empate en Países Bajos, Jürgen Klopp sufrió su primera derrota como seleccionador de Alemania y fue, además, en su estreno como local con el equipo, por 1-0 ante Grecia , este domingo en la segunda jornada de la Liga de Naciones de la UEFA.

El único gol del partido lo firmó en el 74' Dimitrios Kourbelis, tras llegar a un rechace en el área y dejar helada a la hinchada de Augsburgo.

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Un sector de los aficionados empezó a abandonar el WWK Arena en ese momento en señal de enfado con la imagen mostrada por su equipo y con ese tanto, que compromete seriamente las opciones del equipo en la competición.

Después de perder la posibilidad de victoria en el descuento final el jueves en Países Bajos (1-1), Alemania suma solo un punto y está ya a 5 del líder del grupo A2, Grecia (6), que ya había ganado el jueves 2-1 en Serbia.

Países Bajos (2º, 4 puntos), que este domingo se impuso 2-1 en Belgrado, también se distancia de los alemanes, que solo figuran por delante de una Serbia que es colista sin puntuar.

Triunfo histórico

El triunfo en Baviera fue, además, histórico para Grecia, que nunca había ganado en su historia a la selección alemana, con la que se había enfrentado antes en diez ocasiones, con un balance de siete derrotas y tres empates.

Pero la Alemania actual, en reconstrucción después de caer en dieciseisavos de final del Mundial ante Paraguay y que viene de una década de decepciones encadenadas, no asusta ya como la Mannschaft del pasado.

La primera parte resultó, por momentos, soporífera y fue Grecia, una selección ausente de la última Copa del Mundo, el equipo que dio el primer gran susto en el 6', con un tiro lejano de Konstantinos Karetsas, que juega precisamente en Alemania tras su fichaje reciente por el Borussia Dortmund.

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Solo Karim Adeyemi parecía llevar peligro al arco de los helenos, primero en el 28' con un contragolpe en el que se plantó en el área, antes de enviar su tiro ligeramente alto, y luego en el 32', con un tiro desde la frontal del área que despejó el arquero Konstantinos Tzolakis.

En la segunda mitad, el guardameta visitante volvió a salvar a los suyos en el 49' ante un intento peligroso raso de Bambasé Conté.

Zarpazo letal

Pero poco a poco Grecia se hizo consciente de que su rival no encontraba cómo hacer daño y fue atreviéndose a probar fortuna.

Fotis Ioannidis tuvo una gran ocasión en el 67' en un veloz contragolpe que concluyó cruzando demasiado.

Pero la consumación del desastre alemán llegó en el 74', cuando un centro de Christos Tzolis fue rechazado y el balón terminó en las botas de Kourbelis, que no perdonó ante Alexander Nübel.

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Tzolakis se confirmó luego en el 80' como el otro héroe griego de la velada con otra nueva intervención de mérito, esa vez ante Serge Gnabry.

Alemanes y griegos volverán a verse las caras el domingo de la próxima semana, en ese caso en Salónica.

Será en la cuarta jornada de esta Nations League, y antes, en la tercera, Alemania intentará resucitar ante Serbia en Múnich el jueves, el mismo día que Grecia jugará como local contra Países Bajos, también en Salónica y con el liderato del grupo en juego.

FUENTE: AFP