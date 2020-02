La ausencia de Cuba en la Serie del Caribe "es un tema político"

Puello Herrera negó haber cedido a alguna presión por parte de Estados Unidos, como aseveró el régimen cubano, que calificó como "mentirosos y calumniosos" a los organizadores del torneo.

"Puello Herrera miente cuando afirma categóricamente que la inasistencia de Cuba a la venidera Serie del Caribe es responsabilidad de un funcionario de la Federación Cubana de Béisbol (FCB), que asumió compromisos con el visado de nuestra delegación", dijo la FCB en un comunicado a inicios de enero.

El comisionado insistió: "Lo voy a decir por última vez y no lo voy a decir más. A Cuba se le dieron todas las facilidades para que sacaran las visas; incluso un personal a cargo de eso, simplemente para atender a la delegación cubana. Fue una decisión de ellos no ir a sacar las visas. ¿De qué presión estamos hablando? Ahora, si tú me dices que hay un aspecto político, que le llaman bloqueo, le llaman embargo, entonces yo no quiero entrar en ese tema. ¿Por qué razón? Porque es político".

"Si nosotros aceptamos a Cuba debido a un asunto político, no hay Winter League Agreement y entonces no nos pueden despachar los jugadores", advirtió, en referencia a los peloteros de MLB que asisten con sus selecciones al torneo.

"Eso se lo he explicado a mis amigos cubanos, que los quiero. Quien lleva a Cuba a esto (la Serie del Caribe) fui yo, que llevo desde 1999 para traer a Cuba a este evento. Y de hecho no guardo ningún tipo de rencor en contra de ellos, sencillamente porque es un asunto político. Y yo no me quiero meter en asuntos políticos", insistió Puello Herrera.

El 5 de enero pasado, la CBPC confirmó que la Isla no participaría en el torneo de 2020 debido a "problemas" para obtener los visados correspondientes y viajar a territorio estadounidense.

En ese momento, Puello Herrera especificó que las autoridades migratorias de EEUU habían brindado todas las facilidades, a través de su consulado general en República Dominicana, para que los deportistas cubanos obtuvieran sus visas. Sin embargo, los trámites no habían sido posibles, lamentó.

El propio Miguel Díaz-Canel escribió en su cuenta de Twitter que el deporte cubano también era "agredido por el imperio", tras mencionar los presuntos "obstáculos" interpuestos por la CBPC a Cuba por "presiones de EEUU".

"Qué más quisiera yo que se celebre una Serie del Caribe en el lugar donde nació la Serie del Caribe: el estadio del Cerro (el Estadio Latinoamericano). Se lo he dicho a los cubanos durante la cantidad de veces que he ido a La Habana", dijo.

Cuba fue uno de los países gestores de este certamen, y los locales Alacranes del Almendares, el primer equipo campeón de la Serie del Caribe. Después de 53 años de ausencia, la novena cubana regresó al torneo en Isla de Margarita, Venezuela, en 2014.

En la primera etapa desde la fundación del clásico caribeño, Cuba ganó siete cetros. Regresó al trono en 2015, en Puerto Rico, gracias a los Vegueros de Pinar del Río.

En lugar de Cuba, en la edición recién concluida entró Colombia, representada por los Vaqueros de Montería, para completar los seis equipos que participaron en Puerto Rico. Tampoco la Isla asistirá a la edición número 63 de la Serie del Caribe, que se disputará en 2021 en Mazatlán, México.

"Cuba no va a estar porque lo decidió el pleno. Decidió que íbamos a invitar a Colombia y Panamá. La razón es que nosotros ponderamos a quién invitamos, y en este caso invitamos a Colombia y Panamá", concluyó Puello Herrera, en una conferencia de prensa celebrada durante la gran final entre los Toros del Este, de República Dominicana, y los Cardenales de Lara, de Venezuela.

El viernes, la novena de República Dominicana derrotó al representativo venezolano con marcador de 9-3, para conquistar su primer título en el torneo.

En las novenas finalistas militan varios cubanos: Adonis García, Francisley Bueno y Hassan Pena, en los Cardenales de Lara, y Yunesky Maya, Raúl Valdés y Jorge Martínez, en los Toros del Este.