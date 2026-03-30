lunes 30  de  marzo 2026
Béisbol

Murakami y Chase DeLauter hacen historia en MLB con arranque jonronero de impacto

Munetaka Murakami y Chase DeLauter hicieron historia en MLB al conectar jonrón en cada uno de sus primeros tres juegos en Grandes Ligas

Munetaka Murakami # 5 de los Medias Blancas de Chicago conecta un jonrón solitario en la cuarta entrada contra los Cerveceros de Milwaukee en el American Family Field el 28 de marzo de 2026 en Milwaukee, Wisconsin.&nbsp;

Munetaka Murakami # 5 de los Medias Blancas de Chicago conecta un jonrón solitario en la cuarta entrada contra los Cerveceros de Milwaukee en el American Family Field el 28 de marzo de 2026 en Milwaukee, Wisconsin. 

John Fisher/Getty Images/AFP
Por Pedro Felipe Hernández

El inicio de temporada 2026 de las Grandes Ligas ya tiene dos nombres que están robándose todos los reflectores: Munetaka Murakami y Chase DeLauter.

El japonés de los Chicago White Sox y el jardinero de los Cleveland Guardians lograron una hazaña extremadamente rara en la historia de la MLB: conectar al menos un jonrón en cada uno de sus primeros tres partidos en las Mayores, algo que antes solo habían conseguido Trevor Story en 2016 y Kyle Lewis en 2019.

Lee además
El presidente de la FIFA, Gianni Infantino (izquierda), y el máximo mandatario de los Estados Unidos, Donald Trump, durante una ceremonia en Doha, el 14 de mayo de 2025.
FÚTBOL

Amnistía Internacional alerta de "graves riesgos" para hinchas del Mundial en EEUU
El seleccionador italiano de Brasil, Carlo Ancelotti, observa a sus jugadores durante un entrenamiento en Teresópolis, Río de Janeiro, Brasil, el 8 de septiembre de 2025.
FÚTBOL

Ancelotti asegura que tiene "bastante definida" la alineación para el comienzo del Mundial

Munetaka Murakami ilusiona a los White Sox

En medio del mal momento que atraviesan los White Sox, la irrupción de Murakami aparece como una de las grandes noticias positivas del arranque de campaña.

El toletero japonés, de 26 años, volvió a sacar la pelota del parque el domingo en la derrota 9-7 ante los Milwaukee Brewers, al desaparecer una cuenta de 3-2 lanzada por Brandon Sproat hacia el bullpen de Chicago. Con ello, firmó cuadrangulares en sus primeros tres juegos de MLB y se metió de lleno en los libros de récords.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/i/status/2038327263196770467&partner=&hide_thread=false

Murakami ya había dado señales de su poder desde Japón, donde conectó 246 jonrones en ocho temporadas con los Tokyo Yakult Swallows, incluyendo una campaña monstruosa de 56 cuadrangulares en 2022. En diciembre firmó un contrato de dos años y 34 millones de dólares con Chicago, una apuesta que empieza a dar resultados de inmediato.

Aunque también arrastra dudas por su alto número de ponches, su arranque ofensivo ha sido contundente: además del poder, ha mostrado paciencia en el plato y capacidad para embasarse.

Chase DeLauter arrancó aún más encendido

Si lo de Murakami es impactante, lo de Chase DeLauter también roza lo extraordinario.

El jardinero de Cleveland no solo conectó jonrón en sus primeros tres juegos, sino que acumuló cuatro cuadrangulares en ese lapso, colocándose en una categoría todavía más exclusiva. De hecho, se convirtió en apenas el segundo jugador en la historia en llegar a cuatro vuelacercas en sus primeros tres encuentros de temporada regular, uniéndose a Trevor Story.

DeLauter, de 24 años, debutó a lo grande con un partido de dos jonrones y luego mantuvo su explosión ofensiva con batazos decisivos que confirmaron por qué es una de las grandes esperanzas ofensivas de los Guardians.

Su ascenso ya venía generando expectativas tras una primavera espectacular, y su llegada a las Mayores no pudo haber sido más impactante.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/i/status/2038118904002740482&partner=&hide_thread=false

Una marca histórica en MLB

La dimensión de lo conseguido por ambos novatos queda aún más clara al revisar el contexto histórico.

Antes de Trevor Story en 2016, ningún jugador había comenzado su carrera en MLB con jonrón en tres juegos consecutivos. Luego apareció Kyle Lewis en 2019, y ahora, en apenas unos días de la temporada 2026, tanto Murakami como DeLauter se sumaron a esa lista de élite.

El récord absoluto sigue en manos de Story, quien abrió su carrera con jonrones en sus primeros cuatro partidos.

Esperanza para White Sox y Guardians

En el caso de Chicago, el impacto de Murakami representa una bocanada de aire fresco para una franquicia que viene de tres temporadas consecutivas con más de 100 derrotas. Su poder, disciplina y presencia en el lineup ofrecen una razón real para pensar en una reconstrucción más competitiva.

Para Cleveland, DeLauter parece confirmar que está listo para convertirse en una de las nuevas caras de la organización, aportando producción inmediata y poder en momentos grandes.

AFP__20260310__A2NG7G3__v1__MidRes__BaseballWorldJpnCze
El japonés Munetaka Murakami (der.) celebra con sus compañeros tras conectar un grand slam durante el partido del Grupo C del Clásico Mundial de Béisbol (CMB) entre Japón y la República Checa en el Tokyo Dome, Tokio, el 10 de marzo de 2026.

El japonés Munetaka Murakami (der.) celebra con sus compañeros tras conectar un grand slam durante el partido del Grupo C del Clásico Mundial de Béisbol (CMB) entre Japón y la República Checa en el Tokyo Dome, Tokio, el 10 de marzo de 2026.

Murakami y DeLauter ya sacuden la MLB

Apenas está comenzando la temporada, pero Munetaka Murakami y Chase DeLauter ya dejaron claro que no llegaron a las Grandes Ligas para adaptarse lentamente.

Ambos han iniciado sus carreras con una mezcla de poder, personalidad y producción que no solo ilusiona a sus equipos, sino que también les ha permitido entrar de inmediato en una conversación histórica.

Y si este es solo el comienzo, la temporada 2026 podría estar viendo nacer a dos de sus nuevas estrellas.

Temas
Te puede interesar

Accidente, polémica y miedo en la F1: Bearman enciende la discusión sobre los motores de 2026

Sinner completa el "Doblete del Sol" con un segundo título en Miami

Premier League: encuesta revela fuerte rechazo de los aficionados al VAR

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

El empresario venezolano asociado al régimen venezolano Raúl Gorrín.
ENTREVISTA

Raúl Gorrín maneja información que perjudicaría a Delcy Rodríguez y su gabinete, por eso no lo extraditan

El presidente Donald Trump permite la entrada del petrolero ruso Anatoly Kolodkin, con aproximadamente 730.000 barriles de crudo a puerto cubano.
APERTURA TÁCTICA

Trump rompe el cerco petrolero a Cuba y reitera: "será la próxima"

Francisco Marrero.
JUSTICIA

Arrestan en Miami a falso contador por millonaria estafa a un reconocido restaurante

Pedro Sánchez, presidente del Gobierno español.
Tensión

España se distancia de EEUU, cierra espacio aéreo para aviones implicados en guerra contra Irán

Manifestantes contra el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) marchan por las calles del centro de Minneapolis, Minnesota, el 25 de enero de 2026.
INVESTIGACIÓN

Cómo un magnate y una activista han construido una "base revolucionaria" para crear caos en EEUU

Te puede interesar

El presidente Donald Trump permite la entrada del petrolero ruso Anatoly Kolodkin, con aproximadamente 730.000 barriles de crudo a puerto cubano.
APERTURA TÁCTICA

Trump rompe el cerco petrolero a Cuba y reitera: "será la próxima"

Por CARLOS ARMANDO CABRERA
El Secretario de Estado Marco Rubio habla con reporteros antes de abordar un avión en la Base Conjunta Andrews en Maryland el 26 de marzo de 2026.
ENTREVISTA

EEUU recibió en privado mensajes positivos de funcionarios iraníes, dice Rubio

Embajada de Venezuela en Washington será rehabilitada, según dijeron diplomáticos venezolanos el28 de marzo 2026 
DIPLOMACIA

Venezuela retoma consulados en EEUU para iniciar trámites de pasaportes

Precio de la gasolina en una estación de combustibles en Miami.
VUELVE A SUBIR

Precio de gasolina en Florida alcanza los $3.95 impulsado por conflicto en Medio Oriente

El empresario venezolano asociado al régimen venezolano Raúl Gorrín.
ENTREVISTA

Raúl Gorrín maneja información que perjudicaría a Delcy Rodríguez y su gabinete, por eso no lo extraditan