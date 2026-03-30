Murakami y Chase DeLauter hacen historia en MLB con arranque jonronero de impacto

Munetaka Murakami # 5 de los Medias Blancas de Chicago conecta un jonrón solitario en la cuarta entrada contra los Cerveceros de Milwaukee en el American Family Field el 28 de marzo de 2026 en Milwaukee, Wisconsin.

El inicio de temporada 2026 de las Grandes Ligas ya tiene dos nombres que están robándose todos los reflectores: Munetaka Murakami y Chase DeLauter.

El japonés de los Chicago White Sox y el jardinero de los Cleveland Guardians lograron una hazaña extremadamente rara en la historia de la MLB : conectar al menos un jonrón en cada uno de sus primeros tres partidos en las Mayores, algo que antes solo habían conseguido Trevor Story en 2016 y Kyle Lewis en 2019.

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Munetaka Murakami ilusiona a los White Sox

En medio del mal momento que atraviesan los White Sox, la irrupción de Murakami aparece como una de las grandes noticias positivas del arranque de campaña.

El toletero japonés, de 26 años, volvió a sacar la pelota del parque el domingo en la derrota 9-7 ante los Milwaukee Brewers, al desaparecer una cuenta de 3-2 lanzada por Brandon Sproat hacia el bullpen de Chicago. Con ello, firmó cuadrangulares en sus primeros tres juegos de MLB y se metió de lleno en los libros de récords.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/i/status/2038327263196770467&partner=&hide_thread=false THREE MLB GAMES

THREE HOME RUNS



Munetaka Murakami is blasting baseballs to start his MLB career pic.twitter.com/Gnprk793bO — MLB (@MLB) March 29, 2026

Murakami ya había dado señales de su poder desde Japón, donde conectó 246 jonrones en ocho temporadas con los Tokyo Yakult Swallows, incluyendo una campaña monstruosa de 56 cuadrangulares en 2022. En diciembre firmó un contrato de dos años y 34 millones de dólares con Chicago, una apuesta que empieza a dar resultados de inmediato.

Aunque también arrastra dudas por su alto número de ponches, su arranque ofensivo ha sido contundente: además del poder, ha mostrado paciencia en el plato y capacidad para embasarse.

Chase DeLauter arrancó aún más encendido

Si lo de Murakami es impactante, lo de Chase DeLauter también roza lo extraordinario.

El jardinero de Cleveland no solo conectó jonrón en sus primeros tres juegos, sino que acumuló cuatro cuadrangulares en ese lapso, colocándose en una categoría todavía más exclusiva. De hecho, se convirtió en apenas el segundo jugador en la historia en llegar a cuatro vuelacercas en sus primeros tres encuentros de temporada regular, uniéndose a Trevor Story.

DeLauter, de 24 años, debutó a lo grande con un partido de dos jonrones y luego mantuvo su explosión ofensiva con batazos decisivos que confirmaron por qué es una de las grandes esperanzas ofensivas de los Guardians.

Su ascenso ya venía generando expectativas tras una primavera espectacular, y su llegada a las Mayores no pudo haber sido más impactante.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/i/status/2038118904002740482&partner=&hide_thread=false Chase DeLauter is the second player in MLB HISTORY to hit 4 HR in his first 3 career games pic.twitter.com/wWHjBVoSW4 — MLB (@MLB) March 29, 2026

Una marca histórica en MLB

La dimensión de lo conseguido por ambos novatos queda aún más clara al revisar el contexto histórico.

Antes de Trevor Story en 2016, ningún jugador había comenzado su carrera en MLB con jonrón en tres juegos consecutivos. Luego apareció Kyle Lewis en 2019, y ahora, en apenas unos días de la temporada 2026, tanto Murakami como DeLauter se sumaron a esa lista de élite.

El récord absoluto sigue en manos de Story, quien abrió su carrera con jonrones en sus primeros cuatro partidos.

Esperanza para White Sox y Guardians

En el caso de Chicago, el impacto de Murakami representa una bocanada de aire fresco para una franquicia que viene de tres temporadas consecutivas con más de 100 derrotas. Su poder, disciplina y presencia en el lineup ofrecen una razón real para pensar en una reconstrucción más competitiva.

Para Cleveland, DeLauter parece confirmar que está listo para convertirse en una de las nuevas caras de la organización, aportando producción inmediata y poder en momentos grandes.

AFP__20260310__A2NG7G3__v1__MidRes__BaseballWorldJpnCze El japonés Munetaka Murakami (der.) celebra con sus compañeros tras conectar un grand slam durante el partido del Grupo C del Clásico Mundial de Béisbol (CMB) entre Japón y la República Checa en el Tokyo Dome, Tokio, el 10 de marzo de 2026. Yuichi YAMAZAKI / AFP

Murakami y DeLauter ya sacuden la MLB

Apenas está comenzando la temporada, pero Munetaka Murakami y Chase DeLauter ya dejaron claro que no llegaron a las Grandes Ligas para adaptarse lentamente.

Ambos han iniciado sus carreras con una mezcla de poder, personalidad y producción que no solo ilusiona a sus equipos, sino que también les ha permitido entrar de inmediato en una conversación histórica.

Y si este es solo el comienzo, la temporada 2026 podría estar viendo nacer a dos de sus nuevas estrellas.