domingo 29  de  marzo 2026
BÉISBOL

¿Será el año de los latinos?

Vladimir Guerrero Jr. y Ronald Acuña se asoman como las principales esperanzas de los latinos en batallas que prometen ser cuesta arriba en cada liga

Vladimir Guerrero Jr., de los Azulejos de Toronto, corre a primera base en la sexta entrada de un juego contra los Astros de Houston.

Vladimir Guerrero Jr., de los Azulejos de Toronto, corre a primera base en la sexta entrada de un juego contra los Astros de Houston.

AFP
Diario las Américas | REYES UREÑA
Por REYES UREÑA

Inicia otra temporada de Grandes Ligas, gracias a Dios. Y la pregunta de siempre vuelve: ¿les alcanzará a los latinos para meterse en los premios? Porque, aunque son parte central del juego, vienen de dos años donde se les ha hecho cuesta arriba. Solo en 2024 Luis Gil logró el Novato del Año en la Liga Americana; en 2025, el tablero quedó en blanco.

Y no es falta de talento. Es que la vara está más alta que nunca. Hoy no basta con tener buenos números; hay que dominar de punta a punta, sostener narrativa y no tener baches.

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En la Nacional, la carrera por el MVP vuelve a tener sabor latino. Juan Soto es candidato natural, pero la ecuación cambia si la salud acompaña a un Ronald Acuña Jr. al 100% y Fernando Tatis Jr. tiene el talento para meterse en esa élite. Son nombres que pueden competir de tú a tú. El problema es que ahí sigue Shohei Ohtani, obligando a todos a ser perfectos.

En la Americana, hay más margen. Julio Rodríguez y Vladimir Guerrero Jr. tienen perfil y números para competir por el MVP. Son jugadores capaces de construir temporadas completas, de impacto real. Sí, Aaron Judge es la referencia, pero aquí el premio no está cerrado y hay espacio para irrumpir.

¿Y el pitcheo?

El Cy Young, en cambio, es otro nivel. En la Americana, Tarik Skubal parte con ventaja real tras lo que viene haciendo. En la Nacional, Paul Skenes ya juega como el hombre a vencer. Ese es el estándar: dominio total, sin caídas.

¿Dónde entran los latinos? Framber Valdez es el que tiene más argumentos para pelear de verdad en la Americana, pero necesita su mejor versión durante seis meses, ahora en Detroit.

En la Nacional, Cristopher Sánchez y Jesús Luzardo tienen con qué competir, aunque hoy parten un escalón abajo y necesitan dar ese salto definitivo.

Y ahí está la clave: competir no es lo mismo que ganar.

Los latinos siguen marcando el ritmo del juego, pero no el de los premios. Y en MLB eso pesa. Porque no basta con destacar; hay que imponerse. 2026 va a decir si esta generación puede hacerlo o si seguirá rozando la cima sin tocarla en lo individual.

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