Mánager de Houston resume el impacto del cubano Yordan Álvarez: "Está en otro nivel"

Yordan Álvarez, de los Astros de Houston, trota hacia el dugout antes de un juego contra los Tigres de Detroit, el 2 de octubre de 2024.

HOUSTON .- La temporada pasada el cubano Yordan Álvarez apenas participó en 48 juegos y el destino fue conocido: los Astros de Houston se quedaron sin playoffs por primera vez en nueve años. Para esta incipiente campaña, Joe Espada, mánager de los siderales, espera contar con lo que considera uno de los bateadores élite del béisbol para tener un mejor rumbo.

“No tenemos que hablar de la importancia de Yordan Álvarez, está en otro nivel. Cuando está en el lineup, en el terreno de juego es uno de los bateadores más élite que hay en Grandes Ligas. Es cuestión de mantenerlo saludable”, dijo el piloto antes del primer juego de la zafra, este jueves 26 de marzo.

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Y las palabras de Espada horas después fueron respaldadas con hechos. En el primer turno de la temporada para el cubano, aunque terminó en ponche, mostró el poder que tiene.

Álvarez conectó un sinker de José Soriano a 98 millas por hora, pero por infortunio el techo del Daikin Park le evitó celebrar lo que pudo su primer cuadrangular del año.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/JomboyMedia/status/2037265258767585313&partner=&hide_thread=false The Daikin Park roof took a potential home run away from Yordan Alvarez pic.twitter.com/9ECK49DFK1 — Jomboy Media (@JomboyMedia) March 26, 2026

En su siguiente turno, con hombre en segunda y la primera almohadilla libre los Angelinos de decidieron darle boleto intencional respaldando lo que había dicho espada. Yordan es un bateador temible y a veces -cuando el juego lo permite- es mejor no enfrentarlo.



Rol de Yordan Álvarez

El cubano, que en el Opening Day fue bateador designado, también estará compartiendo tiempo en los jardines. El poder de su bate -si la salud lo acompaña- estará con frecuencia a disposición de los Astros.

“Va a tener la oportunidad de jugar LF, pero lo más importante es tenerlo en ese lineup”, explicó el mánager puertorriqueño Espada. “Porque no solamente es lo temible que es, sino lo profundo que lo hace y genera oportunidades para todo el mundo, para batear y anotar muchas más carreras con la presencia de él”.