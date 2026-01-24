La curiosa historia que une Marc-André Ter Stegen y la familia del venezolano Juan Arango

El centrocampista venezolano del Moenchengladbach, Juan Arango (izq.), celebra un gol con sus compañeros, el centrocampista noruego Havard Nordtveit (der.) y el centrocampista Marco Reus, durante el partido de la Bundesliga alemana entre el Borussia Moenchengladbach y el 1. FC Colonia, en Moenchengladbach el 15 de abril de 2012.

El fútbol, caprichoso y cíclico por naturaleza, vuelve a demostrar que el tiempo suele cerrar historias de forma casi perfecta. La reciente llegada de Marc-André ter Stegen al Girona FC , en calidad de cedido desde el FC Barcelona, no solo responde a una necesidad deportiva del guardameta alemán, sino que ha destapado una coincidencia generacional cargada de simbolismo.

Tras una exitosa etapa en el Barcelona, Ter Stegen aterriza en Montilivi en busca de continuidad y minutos de juego que le permitan asegurar su lugar como titular de Alemania de cara al próximo Mundial, en un contexto donde el arco azulgrana pertenece actualmente a Joan García. Sin embargo, su incorporación al Girona va mucho más allá del terreno de juego.

El arquero del Barcelona, Marc-André ter Stegen, durante el partido contra el Atlético de Madrid, el 23 de abril de 2023, en Barcelona.

Un reencuentro marcado por la historia

En el vestuario del Girona FC, Ter Stegen compartirá espacio con Juan Arango Jr., hijo del histórico futbolista venezolano Juan Arango, con quien coincidió en sus primeros pasos como profesional en el Borussia Mönchengladbach. El joven atacante, nacido en 2006 en Calviá, Mallorca, firmó su primer contrato profesional con el club catalán hasta 2025 y se encuentra en pleno proceso de formación dentro de la estructura rojiblanca.

Este reencuentro cierra un círculo que comenzó hace más de una década en la Bundesliga, cuando Ter Stegen emergía como una promesa bajo los tres palos del Gladbach, mientras Juan Arango padre era el líder futbolístico del equipo alemán.

Dos Arango, dos perfiles distintos

A diferencia de su padre —famoso por su zurda prodigiosa, visión de juego y maestría en los tiros libres—, Juan Arango Jr. es un atacante diestro, de gran potencia física, zancada larga y notable capacidad para el desequilibrio en el uno contra uno. Estas cualidades ya las ha mostrado tanto en el filial del Girona como en la selección Sub-17 de Venezuela, con la que ha sido internacional.

El joven venezolano vivió parte de su infancia en Mönchengladbach, durante la etapa en la que su padre brillaba en la élite europea, compartiendo club con un entonces joven Ter Stegen, lo que añade un componente emocional y simbólico a este nuevo cruce de caminos.

De aprendiz a referente

Entre 2009 y 2014, Juan Arango se consolidó como uno de los grandes referentes del Borussia Mönchengladbach, siendo considerado uno de los mejores especialistas en tiros libres de su generación y un mentor para futbolistas como Marco Reus. En ese mismo periodo, Ter Stegen daba sus primeros pasos antes de fichar por el FC Barcelona en 2014, donde terminaría convirtiéndose en uno de los mejores porteros del mundo.

Hoy, el alemán ya no es aquel joven que admiraba al talento venezolano, sino una figura consagrada que, en un giro poético del destino, compartirá vestuario con el heredero de aquel líder que marcó su formación futbolística.

El fútbol vuelve a demostrar que las historias no siempre terminan: algunas simplemente evolucionan.