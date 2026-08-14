viernes 14  de  agosto 2026
NEGOCIOS

Clientes de Chase tendrán descuentos y acceso preferente con el Miami HEAT

George Acevedo reveló a DIARIO LAS AMÉRICAS que el banco buscaba desde hace unos 15 años asociarse con la franquicia

Empleados de la sucursal Chase en Downtown Miami participaron en el lanzamiento de la alianza con el Miami HEAT.

Empleados de la sucursal Chase en Downtown Miami participaron en el lanzamiento de la alianza con el Miami HEAT.

CORTESÍA CHASE - MIAMI HEAT
La sucursal de Chase en la Pequeña Habana se sumó a las actividades organizadas para celebrar el acuerdo multianual.

La sucursal de Chase en la Pequeña Habana se sumó a las actividades organizadas para celebrar el acuerdo multianual.

CORTESÍA CHASE - MIAMI HEAT
El equipo de Chase en el centro de Miami recibió a representantes de la franquicia y figuras locales durante la presentación de los nuevos beneficios.

El equipo de Chase en el centro de Miami recibió a representantes de la franquicia y figuras locales durante la presentación de los nuevos beneficios.

CORTESÍA CHASE - MIAMI HEAT
Trabajadores y clientes compartieron en la oficina de la Calle Ocho una jornada dedicada a la nueva colaboración.

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CORTESÍA CHASE - MIAMI HEAT
La leyenda del Miami HEAT Glen Rice firma autógrafos durante uno de los encuentros realizados en Miami.

La leyenda del Miami HEAT Glen Rice firma autógrafos durante uno de los encuentros realizados en Miami.

CORTESÍA CHASE - MIAMI HEAT
Glen Rice comparte con los aficionados y deja su firma como recuerdo de una jornada especial para los seguidores del equipo.

Glen Rice comparte con los aficionados y deja su firma como recuerdo de una jornada especial para los seguidores del equipo.

CORTESÍA CHASE - MIAMI HEAT
Diario las Américas | CARLOS ARMANDO CABRERA
Por CARLOS ARMANDO CABRERA

MIAMI.- Los seguidores del Miami HEAT que utilicen tarjetas de crédito o débito Chase podrán obtener descuentos, preventas y otras ventajas mediante un acuerdo multianual entre la organización deportiva y la compañía bancaria.

El convenio convierte a la firma en socio oficial de servicios financieros del equipo y del Kaseya Center.

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George Acevedo, director divisional de Banca de Consumo para la región Sur de JPMorganChase, calificó la relación como un momento histórico para la compañía.

“Esto es algo histórico para nosotros, algo en lo que hemos estado trabajando desde hace mucho tiempo. El Miami HEAT es una organización icónica y sus valores son similares a los nuestros”, afirmó en diálogo con DIARIO LAS AMÉRICAS.

El ejecutivo reveló que la institución bancaria había intentado vincularse con la franquicia aproximadamente 15 años atrás, pero entonces existía un contrato previo con otra empresa.

“En ese momento no pudimos hacerlo, pero ahora se presentó una oportunidad y la estamos aprovechando”, explicó.

Entre las ofertas anunciadas figura un ahorro de 20 dólares por cada 100 gastados en compras seleccionadas de mercancía. En los puestos de comida, los tarjetahabientes recibirán cinco dólares de rebaja al consumir al menos 30. Esta última promoción no incluye bebidas alcohólicas.

La iniciativa contempla además acceso anticipado a boletos y artículos deportivos, envío gratuito en adquisiciones por internet y una entrada exclusiva a la arena para usuarios elegibles.

Acevedo precisó que las ventajas estarán disponibles tanto para quienes mantienen una cuenta desde hace años como para los nuevos usuarios, siempre que presenten una tarjeta de crédito o débito de Chase y cumplan las condiciones de cada oferta.

Aunque varias prestaciones ya fueron definidas, otras serán comunicadas de manera gradual durante la vigencia del contrato.

“Todavía no tenemos cien por ciento claros todos los beneficios que tendrán nuestros clientes por esta unión. Eso es por ahora y más adelante vamos a anunciar muchos más”, adelantó.

La colaboración también impulsará actividades dirigidas a jóvenes del sur de Florida, programas de educación financiera y proyectos destinados a ampliar las oportunidades económicas en la región.

“Queríamos unirnos a una institución como el Miami HEAT, donde pudiéramos aportar a nuestros clientes y también ayudar a la comunidad”, expresó Acevedo.

JPMorganChase cuenta con más de 3.000 empleados y 2,4 millones de usuarios en el sur de Florida. Asimismo, atiende a unas 410.000 pequeñas empresas y reporta cerca de 2.000 millones de dólares en actividad económica local.

“Estamos haciendo todo lo posible por ser el banco favorito de la comunidad, y seguramente esta unión nos ayudará a continuar esa trayectoria”, sostuvo el directivo.

El lanzamiento incluyó visitas de la leyenda del HEAT Glen Rice, la mascota Burnie, las Miami HEAT Dancers y el Hoop Troop a sucursales ubicadas en el centro de Miami y la Pequeña Habana.

Los descuentos y accesos especiales dependerán del producto utilizado, la transacción realizada y los términos vigentes.

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