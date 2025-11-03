lunes 3  de  noviembre 2025
"La edad de oro": Japón se rinde a los pies de Yamamoto y Ohtani tras la Serie Mundial

El lanzador Yoshinobu Yamamoto incluso eclipsó a su compatriota y compañero de equipo, Shohei Ohtani, en la cobertura mediática en Japón

El japonés Yoshinobu Yamamoto (18) celebra luego de completar la victoria de los Dodgers sobre los Azulejos en el segundo juego de la Serie Mundial, el 25 de octubre de 2025.

El japonés Yoshinobu Yamamoto (18) celebra luego de completar la victoria de los Dodgers sobre los Azulejos en el segundo juego de la Serie Mundial, el 25 de octubre de 2025.

GREGORY SHAMUS / GETTY IMAGES vía AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

TOKIO.- Japón celebró este lunes una "edad dorada" para el béisbol de ese país, encabezada por Shohei Ohtani y Yoshinobu Yamamoto, después de que ambos fueran figuras clave en el bicampeonato de los Dodgers de Los Ángeles en la Serie Mundial.

Yamamoto, en particular, protagonizó una de las actuaciones de pitcheo más notables en la historia del Clásico de Otoño, al salir desde el bullpen en el decisivo séptimo juego para guiar a los Dodgers a una emocionante victoria por 5-4 en entradas extra sobre los Azulejos de Toronto.

La heroica actuación del lanzador de 27 años llegó menos de 24 horas después de haber lanzado 96 pitcheos como abridor en el sexto juego, que había igualado la serie.

Fue una hazaña que desafió tanto la lógica como las convenciones del béisbol —normalmente los lanzadores élite descansan varios días tras una actuación extensa— y que le valió ser nombrado Jugador Más Valioso de la Serie Mundial.

Yamamoto incluso eclipsó a su compatriota y compañero de equipo Ohtani en la cobertura mediática en Japón.

El lanzador, descrito por un compañero como "un psicópata" por su resistencia, acaparó las portadas de los principales periódicos nacionales.

"Yoshinobu Yamamoto, MVP. Máxima fuerza impulsora del bicampeonato de los Dodgers", tituló el tradicional diario económico Nikkei.

El Sanyo Shimbun, del lugar natal de Yamamoto, en la prefectura de Okayama, dedicó la mayor parte de su portada a su héroe local y al triunfo de los Dodgers.

"Cultivando una edad dorada junto a Ohtani y Sasaki", decía uno de sus titulares.

Takaichi derrocha elogios

El Yomiuri Shimbun, el diario más vendido de Japón, publicó una edición digital especial el domingo por la tarde.

Los Dodgers se convirtieron en el primer equipo en 25 años en ganar dos Series Mundiales consecutivas, y con Yamamoto, Ohtani y Roki Sasaki en sus filas, son seguidos de cerca por la afición japonesa.

De hecho, los Dodgers son probablemente más familiares para los fanáticos japoneses que muchos equipos de su propio país.

La primera ministra Sanae Takaichi, gran aficionada al béisbol, escribió en X: "Tengo grandes esperanzas de que todos los jugadores japoneses de las Grandes Ligas, y en general todos los atletas japoneses, continúen brillando en el centro del escenario mundial, brindando sueños y esperanza al pueblo japonés".

Cuando el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, visitó Japón la semana pasada, Takaichi comentó que ambos líderes alcanzaron a ver parte de la Serie Mundial antes de iniciar sus conversaciones formales.

Takaichi es una apasionada seguidora de los Hanshin Tigers, que llegaron a la Serie de Japón, pero cayeron ante los SoftBank Hawks.

"Aunque mis queridos Hanshin Tigers se quedaron sin el título de la Serie de Japón, como alguien que cree firmemente en la resiliencia de Japón y de su gente, los logros sobresalientes de nuestros jugadores en el extranjero son realmente una noticia alentadora", escribió en X.

FUENTE: AFP

