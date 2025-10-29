Vladimir Guerrero Jr. lidera a los Azulejos para igualar la Serie Mundial ante los Dodgers con un jonrón clave

Vladimir Guerrero Jr. (#27) de los Toronto Blue Jays observa tras conectar un jonrón de dos carreras en la tercera entrada contra Shohei Ohtani (#17) de los Los Angeles Dodgers en el cuarto juego de la Serie Mundial 2025 en el Dodger Stadium el 28 de octubre de 2025 en Los Ángeles, California.

Los Azulejos de Toronto respondieron con fuerza tras su maratónica derrota en 18 entradas, derrotando 6-2 a los Dodgers de Los Ángeles el martes por la noche en el Juego 4 de la Serie Mundial 2025 . Con esta victoria, la serie queda igualada y el trofeo volverá a definirse en el Rogers Centre .

El protagonista fue Vladimir Guerrero Jr. , quien conectó un jonrón de dos carreras ante Shohei Ohtani en el tercer inning. Fue su séptimo cuadrangular de la postemporada, con el que marcó el rumbo del encuentro.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/BlueJays/status/1983337802629616030?t=nKeXndORNkMYVuAA1SU0vQ&s=19&partner=&hide_thread=false NOBODY in team HISTORY has more Postseason homers than Vladimir Guerrero Jr. #PLAKATA pic.twitter.com/5OTq3qtO1E — Toronto Blue Jays (@BlueJays) October 29, 2025

“Ayer fue una derrota dura, pero lo dejamos atrás. Vamos juego a juego”, declaró el dominicano tras el triunfo.

Shane Bieber, imparable en su debut en la Serie Mundial

El abridor Shane Bieber brilló con una labor de cinco entradas y dos tercios de solo cuatro hits y una carrera, mostrando la solidez que lo llevó a ganar el Cy Young en 2020.

Regresando de una cirugía Tommy John, Bieber mostró control y temple ante una ofensiva de los Dodgers que no encontró respuestas.

Ohtani no pudo repetir la hazaña

Shohei Ohtani, que lanzó apenas 17 horas después de su histórica actuación ofensiva en el Juego 3, permitió cuatro carreras y seis hits en 6.1 innings, incluyendo el jonrón de Guerrero.

Su velocidad cayó ligeramente, pero mantuvo el control con sus rompientes. En el plato, se fue de 3-0 con una base por bolas.

"Quería llegar al séptimo inning, pero lamentablemente no lo logré”, comentó el astro japonés, que extendió su récord al embasarse en 11 turnos consecutivos antes de caer en este juego.

Rally decisivo en el séptimo inning

El juego se rompió en el séptimo episodio, cuando Toronto anotó cuatro carreras tras hits de Varsho, Clement, Giménez, Bichette y Barger.

Los Dodgers, por su parte, solo pudieron producir una más gracias a un elevado de sacrificio de Kiké Hernández en la segunda entrada.

Los Dodgers pierden impulso

Con esta derrota, los Dodgers sufren apenas su tercera caída en 14 juegos de postemporada.

El manager Dave Roberts admitió que el equipo “no tuvo buenas conexiones”, mientras el bullpen volvió a mostrar debilidades.

Lo que viene

El Juego 5 se disputará el miércoles en el Dodger Stadium, con Blake Snell (3-1, 2.42 ERA) abriendo por Los Ángeles ante el novato Trey Yesavage (2-1, 4.26 ERA) por Toronto.

La serie regresará a Canadá el viernes para el Juego 6, que podría ser decisivo.