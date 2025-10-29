miércoles 29  de  octubre 2025
Béisbol

Vladimir Guerrero Jr. lidera a los Azulejos para igualar la Serie Mundial ante los Dodgers con un jonrón clave

Vladimir Guerrero Jr. brilló con un jonrón de dos carreras y Shane Bieber dominó desde el montículo en la victoria 6-2 de Toronto sobre los Dodgers en el Juego 4.

Vladimir Guerrero Jr. (#27) de los Toronto Blue Jays observa tras conectar un jonrón de dos carreras en la tercera entrada contra Shohei Ohtani (#17) de los Los Angeles Dodgers en el cuarto juego de la Serie Mundial 2025 en el Dodger Stadium el 28 de octubre de 2025 en Los Ángeles, California.&nbsp;

Vladimir Guerrero Jr. (#27) de los Toronto Blue Jays observa tras conectar un jonrón de dos carreras en la tercera entrada contra Shohei Ohtani (#17) de los Los Angeles Dodgers en el cuarto juego de la Serie Mundial 2025 en el Dodger Stadium el 28 de octubre de 2025 en Los Ángeles, California. 

Sean M. Haffey/Getty Images/AFP
Por Pedro Felipe Hernández

Los Azulejos de Toronto respondieron con fuerza tras su maratónica derrota en 18 entradas, derrotando 6-2 a los Dodgers de Los Ángeles el martes por la noche en el Juego 4 de la Serie Mundial 2025. Con esta victoria, la serie queda igualada y el trofeo volverá a definirse en el Rogers Centre.

El protagonista fue Vladimir Guerrero Jr., quien conectó un jonrón de dos carreras ante Shohei Ohtani en el tercer inning. Fue su séptimo cuadrangular de la postemporada, con el que marcó el rumbo del encuentro.

Lee además
Vladimir Guerrero Jr., número 27 de los Azulejos de Toronto, es presentado antes de un juego.
BÉISBOL

¿Vladimir Guerrero Jr. cumplirá su promesa este año?
Vladimir Guerrero Jr., número 27 de los Azulejos de Toronto, saluda a sus compañeros antes de un encuentro.
BÉISBOL

Vladimir Guerrero Jr. afronta su primera Serie Mundial con su padre entre ceja y ceja
Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/BlueJays/status/1983337802629616030?t=nKeXndORNkMYVuAA1SU0vQ&s=19&partner=&hide_thread=false

“Ayer fue una derrota dura, pero lo dejamos atrás. Vamos juego a juego”, declaró el dominicano tras el triunfo.

Shane Bieber, imparable en su debut en la Serie Mundial

El abridor Shane Bieber brilló con una labor de cinco entradas y dos tercios de solo cuatro hits y una carrera, mostrando la solidez que lo llevó a ganar el Cy Young en 2020.

Regresando de una cirugía Tommy John, Bieber mostró control y temple ante una ofensiva de los Dodgers que no encontró respuestas.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/BlueJays/status/1983377000514629725?t=sJKlARDbXQ_hKsFkXXJCFQ&s=19&partner=&hide_thread=false

Ohtani no pudo repetir la hazaña

Shohei Ohtani, que lanzó apenas 17 horas después de su histórica actuación ofensiva en el Juego 3, permitió cuatro carreras y seis hits en 6.1 innings, incluyendo el jonrón de Guerrero.

Su velocidad cayó ligeramente, pero mantuvo el control con sus rompientes. En el plato, se fue de 3-0 con una base por bolas.

"Quería llegar al séptimo inning, pero lamentablemente no lo logré”, comentó el astro japonés, que extendió su récord al embasarse en 11 turnos consecutivos antes de caer en este juego.

Rally decisivo en el séptimo inning

El juego se rompió en el séptimo episodio, cuando Toronto anotó cuatro carreras tras hits de Varsho, Clement, Giménez, Bichette y Barger.

Los Dodgers, por su parte, solo pudieron producir una más gracias a un elevado de sacrificio de Kiké Hernández en la segunda entrada.

Los Dodgers pierden impulso

Con esta derrota, los Dodgers sufren apenas su tercera caída en 14 juegos de postemporada.

El manager Dave Roberts admitió que el equipo “no tuvo buenas conexiones”, mientras el bullpen volvió a mostrar debilidades.

Lo que viene

El Juego 5 se disputará el miércoles en el Dodger Stadium, con Blake Snell (3-1, 2.42 ERA) abriendo por Los Ángeles ante el novato Trey Yesavage (2-1, 4.26 ERA) por Toronto.

La serie regresará a Canadá el viernes para el Juego 6, que podría ser decisivo.

Temas
Te puede interesar

Azulejos de Toronto rompen 32 años de espera y regresan a la Serie Mundial

Sinner cree imposible alcanzar el ranking número 1 este 2025

NBA busca la manera de hacerle la guerra a las "irregularidades" que permitan las apuestas ilegales

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

Huracán Melissa.
TEMPORADA CICLÓNICA

Ojo del huracán Melissa abandona Jamaica y se dirige hacia Cuba

Se ve un árbol caído en Santa Catalina, Jamaica, poco antes de que el huracán Melissa tocara tierra el 28 de octubre de 2025.
Temporada ciclónica

Declaran a Jamaica como "zona catastrófica" tras el impacto del huracán 'Melissa'

Estados Unidos ataca cuatro nuevas narco-embaraciones en el Caribe 
NARCOTRAFICO

EEUU confirma ataques letales contra cuatro narco-embarcaciones; dejan 14 muertos y un sobreviviente

Gustavo Petro y el presidente de EEUU, Donald Trump. 
Tensiones con EEUU

Petro se anticipa a informe de la ONU y minimiza crecimiento de narcocultivos: "Solo aumentaron un 3%"

El italiano Jannik Sinner celebra durante su partido de cuartos de final del Abierto de Estados Unidos, el 3 de septiembre de 2025.
Tenis

Sinner cree imposible alcanzar el ranking número 1 este 2025

Te puede interesar

Imagen referencial.
ALIVIO AL CALOR

Frente frío en Halloween, Miami se abriga para un descenso en las temperaturas

Por DANIEL CASTROPÉ
 El senador por Carolina del Sur Lindsey Graham.
Narcotráfico

Senador asegura que la intervención terrestre en Venezuela es una "posibilidad real"

María Corina Machado en su mensaje del 5 de julio de 2025. 
LIBERTAD

María Corina Machado afirma que comienza "nueva era" de justicia y libertad para Venezuela y Bolivia

Gustavo Petro y el presidente de EEUU, Donald Trump. 
Tensiones con EEUU

Petro se anticipa a informe de la ONU y minimiza crecimiento de narcocultivos: "Solo aumentaron un 3%"

Foto proporcionada el 28 de octubre de 2025 por el Departamento de Correcciones de Florida que muestra al recluso de corredor de la muerte Norman Grim.
Pena de muerte

Ejecutan a un hombre en Florida por violación y asesinato de una abogada que era su vecina