Yoshinobu Yamamoto brilla y los Dodgers fuerzan el Juego 7 ante los Azulejos en la Serie Mundial

Yoshinobu Yamamoto lanzó una joya de seis entradas para mantener con vida a los Dodgers, que vencieron 3-1 a los Azulejos de Toronto y forzaron el decisivo Juego 7 de la Serie Mundial 2025.

Mookie Betts # 50 y Shohei Ohtani # 17 de Los Angeles Dodgers celebran con sus compañeros de equipo después de derrotar a los Toronto Blue Jays 3-1 en el sexto juego de la Serie Mundial 2025 en el Rogers Centre el 31 de octubre de 2025 en Toronto, Ontario.&nbsp;

Emilee Chinn/Getty Images/AFP 

Emilee Chinn/Getty Images/AFP 
Por Pedro Felipe Hernández

Los Ángeles Dodgers siguen con vida. Gracias a una brillante actuación del japonés Yoshinobu Yamamoto, el conjunto angelino se impuso 3-1 a los Azulejos de Toronto este viernes, igualando la Serie Mundial 2025 y forzando un emocionante Juego 7 que se disputará este sábado en el Rogers Centre.

Yamamoto fue dominante sobre la lomita, permitiendo solo una carrera, cinco hits y una base por bolas en seis entradas, en las que contuvo por completo la ofensiva canadiense.

Los Dodgers anotaron sus tres carreras en el tercer inning ante el abridor Kevin Gausman, con Mookie Betts como protagonista al conectar un sencillo de dos carreras que resultó clave para la victoria.

Toronto, sin embargo, no se rindió fácilmente. En el noveno episodio, con el marcador 3-1, Alejandro Kirk fue golpeado por un lanzamiento del relevista Roki Sasaki, y luego Addison Barger conectó un potente batazo al hueco del jardín izquierdo. La pelota se quedó atascada en la parte baja del muro, obligando al corredor emergente Myles Straw a detenerse en tercera base y frustrando la remontada.

El mánager Dave Roberts recurrió entonces a Tyler Glasnow, quien había iniciado el Juego 3. El derecho consiguió los últimos tres outs y, con ayuda de un espectacular doble play 7-4 iniciado por Kiké Hernández, aseguró la victoria angelina. Según Sarah Langs (MLB.com), fue el primer doble play de ese tipo para cerrar un partido de postemporada en la historia.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/MLB/status/1984459316246507550?t=cqjSOmF_a3gj0cu1P0zS3w&s=19&partner=&hide_thread=false

“De alguna forma escuché que el bate se rompió, incluso con el ruido del estadio”, dijo Hernández a Fox Sports. “Lo loco es que no tenía idea de dónde estaba la bola, estaba perdida en las luces.”

Por su parte, Barger reconoció su error en las bases:

“Fui demasiado agresivo. Fue una mala lectura.”

Aunque Gausman lanzó seis sólidas entradas con ocho ponches, cargó con la derrota. George Springer impulsó la única carrera de Toronto en su regreso al lineup, terminando la noche con dos hits en cuatro turnos.

El Juego 7 promete ser una auténtica batalla. Max Scherzer será el abridor por los Azulejos, mientras que los Dodgers aún no han anunciado a su lanzador.

“Es el Juego 7 de la Serie Mundial en tu estadio”, afirmó el mánager John Schneider. “¿Qué más podrías pedir?”

