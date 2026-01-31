sábado 31  de  enero 2026
Sabalenka tras perder la final en Australia: "Quizás no fui lo suficientemente inteligente"

La número uno del mundo, Aryna Sabalenka, perdió su segunda final consecutiva en Melbourne luego de sucumbir este sábado ante Elena Rybakina

La bielorrusa Aryna Sabalenka reacciona mientras habla durante una conferencia de prensa tras su derrota ante la jugadora estadounidense Amanda Anisimova en las semifinales de Wimbledon.

Joe TOTH / AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

MELBOURNE.- Pese a tener ventaja de 3-0 en el tercer set, Aryna Sabalenka acabó perdiendo la final del Abierto de Australia este sábado frente a Elena Rybakina, que jugó mejor en los momentos decisivos: "Quizás no fui lo suficientemente inteligente", lamentó la bielorrusa.

"Jugamos un tenis muy agresivo durante todo el partido y creo que, en ese momento (del tercer set, con 3-0), ella ya no tenía nada que perder, así que se lo jugó todo y logró puntos increíbles", explicó Sabalenka en conferencia de prensa.

La bielorrusa Aryna Sabalenka celebra tras vencer a la polaca Iga Swiatek durante su partido de semifinales individual femenino en la duodécima jornada del Abierto de Francia, en la cancha Philippe-Chatrier del complejo Roland-Garros de París, el 5 de junio de 2025.
Sabalenka no tiene piedad de Keys y avanza a semifinales en Brisbane
Aryna Sabalenka de Bielorrusia reacciona durante la final individual femenina contra Marta Kostyuk de Ucrania en el torneo internacional de tenis de Brisbane en Brisbane el 11 de enero de 2026. 
Sabalenka consigue un nuevo trofeo

"Quizá debería haber sido más agresiva con mi servicio sabiendo que tenía un 'break' de ventaja y ponerle presión, pero ella estuvo increíble", añadió.

Sabalenka, que perdió su segunda final consecutiva en Melbourne, continuó con sus lamentos: "Ella hizo golpes ganadores, yo cometí errores no forzados... Por supuesto que tengo remordimientos. Iba 3-0 arriba y en cuestión de segundos me encontré 3-4, con un 'break' en contra. Fue todo muy rápido. Quizás no fui lo suficientemente inteligente".

La N.1 mundial se mostró muy afectada en su conferencia de prensa por lo ocurrido: "Reía y lloraba al mismo tiempo. Estaba histérica. Discutía con mi equipo sin ningún resultado", explicó sobre sus sentimientos en ese tercer set.

"Estaba enfadada conmigo misma, porque, una vez más, tuve mis opciones", añadió en referencia a otras finales de Grand Slam que también perdió, como en Melbourne el año pasado o la última final de Roland Garros.

"He jugado muy bien hasta un determinado momento y, a partir de entonces, ya no fui capaz de responder a sus ataques en la pista", indicó.

"He peleado, lo he dado todo, pero ella fue mejor. Lo hablaremos con mi equipo, pero por ahora saben que no es bueno para su salud estar a mi lado en estos momentos", bromeó.

Sabalenka prometió "seguir peleando, trabajando duro y hacerlo mejor si tengo nuevas oportunidades" de jugar finales de Grand Slam.

Rybakina espera "ganar estabilidad"

Ganadora de Wimbledon en 2022 y finalista en Australia en 2023 antes de vivir un largo período de dificultad, la kazaja Rybakina espera que el título logrado este sábado en Melbourne le sirva para "ganar estabilidad" y mantenerse en la élite del circuito femenino.

Rybakina sumó su segundo título del Grand Slam tras superar en tres sets a la N.1 mundial Sabalenka, gran favorita a la victoria.

"Estoy muy contenta de volver a este nivel y espero volver a ser regular durante toda la temporada, jugando un gran tenis y logrando grandes resultados", declaró en conferencia de prensa.

"Siempre estuve convencida de que podía volver a este nivel. Todos tenemos altibajos. Todo es cuestión de trabajo. He trabajado mucho con mi equipo y ellos también me han apoyado mucho cuando las cosas iban un poco peor. Y con las victorias, algunas importantes contra las mejores, recuperas la confianza".

FUENTE: AFP

