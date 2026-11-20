El piloto neozelandés Liam Lawson, de la escudería Racing Bulls en la Fórmula 1, compite durante el Gran Premio de Brasil, el 7 de noviembre de 2026.

La Fórmula 1 tendrá nuevos motores híbridos V8 turbo de 2,1 litros a partir de 2030, con una menor dependencia de la energía eléctrica. La FIA busca monoplazas más ligeros, sencillos y económicos tras las críticas al reglamento técnico de 2026.

La Federación Internacional del Automóvil (FIA) anunció este viernes un acuerdo unánime con la dirección de la Fórmula 1 (FOM), los once equipos y los seis fabricantes de motores para introducir una nueva reglamentación de unidades de potencia a partir de 2030.

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El nuevo reglamento contempla motores V8 turbo de 2,1 litros, en sustitución de los actuales V6 turbo de 1,6 litros. Además, mantendrán la tecnología híbrida, aunque con una participación eléctrica limitada.

La decisión responde a las numerosas críticas recibidas por el reglamento de motores de 2026, que estableció una distribución prácticamente equilibrada entre la potencia térmica y la eléctrica.

La FIA busca motores más sencillos y económicos

El organismo rector del automovilismo explicó que uno de los principales objetivos es desarrollar unidades de potencia menos complejas, ligeras y económicas que las actuales.

"El primer objetivo es ofrecer un motor claramente menos complicado, más ligero y menos costoso que las unidades actuales, con una hibridación limitada", destacó la FIA en su comunicado.

El presidente de la organización, Mohammed Ben Sulayem, ya había adelantado en junio la posibilidad de introducir un nuevo motor en 2030 o 2031.

Entre los pilotos que han cuestionado la normativa actual destaca el neerlandés Max Verstappen, quien ha expresado públicamente su descontento con los motores de 2026. Incluso llegaron a surgir especulaciones sobre una posible salida de la categoría por este motivo.

Mientras se concreta el cambio, los fabricantes también acordaron reducir la participación eléctrica de los motores híbridos al 42 % en 2027 y al 40 % en 2028.

El acuerdo definitivo para la normativa de 2030 deberá recibir la aprobación del Consejo Mundial del Automovilismo de la FIA, cuya próxima reunión está prevista para diciembre en Shanghái.