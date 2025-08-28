La fecha en la que debutará el Miami Heat en la NBA esta temporada: ¿Será en casa?

La NBA 2025/26 ya tiene su calendario definido y los Miami Heat conocen el día de su debut. El equipo de Florida arrancará la temporada el martes 22 de octubre, visitando a su rival de estado, el Orlando Magic, en el Amway Center.
La NBA 2025/26 ya tiene su calendario definido y los Miami Heat conocen el día de su debut. El equipo de Florida arrancará la temporada el martes 22 de octubre, visitando a su rival de estado, el Orlando Magic, en el Amway Center.
Posteriormente, el conjunto viajará a Memphis para enfrentar a los Grizzlies el 24 de octubre, y recién el sábado 26 de octubre disputará su primer partido en casa, recibiendo a los New York Knicks en el Kaseya Center.
Antes del inicio oficial, el Heat tendrá seis partidos de preparación:
4 de octubre: vs. Orlando Magic (San Juan, Puerto Rico).
6 de octubre: vs. Milwaukee Bucks (Kaseya Center).
8 de octubre: vs. San Antonio Spurs (Kaseya Center).
12 de octubre: en Orlando Magic (Amway Center).
13 de octubre: en Atlanta Hawks (State Farm Arena).
17 de octubre: vs. Memphis Grizzlies (Kaseya Center).
El mercado de verano trajo cambios importantes en el roster de Miami. Duncan Robinson partió a Detroit Pistons, mientras que Kevin Love y Kyle Anderson se unieron al Utah Jazz, y Haywood Highsmith a los Brooklyn Nets.
En su lugar, llegaron Norman Powell (ex Clippers), Simone Fontecchio (ex Pistons) y el joven Kasparas Jakucionis, elegido en el draft 2025.