jueves 28  de  agosto 2025
Baloncesto

La fecha en la que debutará el Miami Heat en la NBA esta temporada: ¿Será en casa?

La NBA 2025/26 ya tiene su calendario definido y los Miami Heat conocen el día de su debut

El entrenador del Heat de Miami, Erik Spoelstra, da indicaciones durante un partido, el 26 de abril de 2025.

El entrenador del Heat de Miami, Erik Spoelstra, da indicaciones durante un partido, el 26 de abril de 2025.

RICH STORRY / Getty Images vía AFP
Por Pedro Felipe Hernández

La NBA 2025/26 ya tiene su calendario definido y los Miami Heat conocen el día de su debut. El equipo de Florida arrancará la temporada el martes 22 de octubre, visitando a su rival de estado, el Orlando Magic, en el Amway Center.

Posteriormente, el conjunto viajará a Memphis para enfrentar a los Grizzlies el 24 de octubre, y recién el sábado 26 de octubre disputará su primer partido en casa, recibiendo a los New York Knicks en el Kaseya Center.

Lee además
El entrenador del Heat de Miami, Erik Spoelstra, da indicaciones durante un partido, el 26 de abril de 2025.
Baloncesto

Alineación titular del Miami Heat 2025-26: fortalezas, dudas y cómo se compara con otros equipos de la NBA
LeBron James, con la camiseta de los Miami Heat, su antiguo equipo.
JUSTICIA

Expolicía de Miami se declara culpable por robo millonario de artículos de colección del Heat

Pretemporada del Miami Heat 2025/26

Antes del inicio oficial, el Heat tendrá seis partidos de preparación:

4 de octubre: vs. Orlando Magic (San Juan, Puerto Rico).

6 de octubre: vs. Milwaukee Bucks (Kaseya Center).

8 de octubre: vs. San Antonio Spurs (Kaseya Center).

12 de octubre: en Orlando Magic (Amway Center).

13 de octubre: en Atlanta Hawks (State Farm Arena).

17 de octubre: vs. Memphis Grizzlies (Kaseya Center).

Plantel renovado para la nueva campaña

El mercado de verano trajo cambios importantes en el roster de Miami. Duncan Robinson partió a Detroit Pistons, mientras que Kevin Love y Kyle Anderson se unieron al Utah Jazz, y Haywood Highsmith a los Brooklyn Nets.

En su lugar, llegaron Norman Powell (ex Clippers), Simone Fontecchio (ex Pistons) y el joven Kasparas Jakucionis, elegido en el draft 2025.

Temas
Te puede interesar

Fórmula 1 regresa en Países Bajos con un esperado duelo entre los McLaren

Final de la Leagues Cup 2025: Sounders de Seattle vs. Inter Miami, ¿cuándo y dónde se jugará?

Daniil Medvedev multado en el US Open por un estallido de furia

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

El buque de asalto anfibio USS Iwo Jima (LHD-7) de la @USNavy ha salido oficialmente de Norfolk rumbo a Venezuela.
Combate al narcotráfico

EEUU muestra su fuerza militar desplegada en inmediaciones de Venezuela

Se le complican los planes a Maduro
Opinión

Se le complican los planes a Maduro

Estudiantes en el primer día de clases en John A. Ferguson Senior High School en el suroeste de Miami-Dade
CRISIS ESTUDIANTIL

Menos inmigración, aulas más vacías: Miami-Dade pierde 13.000 estudiantes

Fotografía remitida a medios de comunicación exclusivamente para ilustrar la noticia a la que hace referencia la imagen, y citando la procedencia de la imagen en la firma. Foto de junio de 2023
Inspección

Director general de OIEA informa que inspectores llegaron a instalación nuclear de Irán

Residentes frente a la iglesia católica donde murieron 2 niños y otros 14 se encuentran heridos tras el mortal ataque de un genocida.
Minneapolis

FBI investiga tiroteo en iglesia de EEUU como "crimen de odio contra los católicos"

Te puede interesar

El nivel de consumo en Estados Unidos también aumentó en el segundo trimestre del año
INFORME

Economía de EEUU crece 3,3% en el segundo trimestre, por encima de lo previsto

Por REDACCIÓN/Diario Las Américas
Estudiantes en el primer día de clases en John A. Ferguson Senior High School en el suroeste de Miami-Dade
CRISIS ESTUDIANTIL

Menos inmigración, aulas más vacías: Miami-Dade pierde 13.000 estudiantes

Oficiales de ICE y de la DEA en los pasillos de la corte de inmigración en el Edificio Federal Jacob K. Javitz el 10 de junio de 2025 en la ciudad de Nueva York, a la espera de los inmigrantes a quienes les fue negado el asilo.
MIGRACIÓN

¿Cómo se llevan a cabo las megarredadas del ICE?

Ron DeSantis, gobernador de Florida. 
RENDIR CUENTA

DOGE Florida cita a empleados del condado de Orange por presunta obstrucción de auditoría estatal

El buque USS San Antonio (LPD-17) de la Marina de Estados Unidos sale de la Base Naval de Norfolk en dirección a Venezuela.
OFENSIVA

EEUU excluye a España de la coalición internacional que adelanta contra carteles del narcotráfico