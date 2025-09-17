La Maldición que persigue a Panamá

El defensa #23 de Panamá, Michael Murillo, reacciona después del partido de clasificación de la CONCACAF para la Copa Mundial de la FIFA 2026 entre Panamá y Guatemala en el Estadio Rommel Fernández Gutiérrez en la ciudad de Panamá el 8 de septiembre de 2025.

La selección de Panamá era la favorita para calificar fácilmente al Mundial en el Grupo A , sin embargo, luego de dos fechas el cuadro canalero todavía no conoce la victoria y está fuera de posición de clasificación.

Y aunque todavía faltan cuatro fechas para concluir el camino mundialista, no se puede perder de vista que Panamá ha perdido dos clasificaciones mundialistas a última hora en los últimos diez años.

En la actual eliminatoria la prensa deportiva canalera minimizó el esfuerzo que debía hacer el cuadro panameño para calificar al Mundial, sin embargo, en dos salidas no ha sumado una victoria, primero en cancha de Surinam y, posteriormente, de local ante Guatemala, en un juego en el que incluso no perdió gracias al pésimo arbitraje del hondureño Said Martínez.

Brasil 2014: Panamá llegaba con una buena base de jugadores encabezada por Luis ‘Matador’ Tejada y en una eliminatoria en donde México cedió varios puntos en casa, el cuadro canalero dirigido por los hermanos ‘Dely’ Valdes estaba clasificando a la repesca en la última fecha dejando fuera a los aztecas.

Sin embargo, con México perdiendo 3-1 en Costa Rica y Panamá venciendo de local 2-1 a Estados Unidos, apareció Graham Zusi y Aron Jóhannsson para establecer la remontada 3-2 y darle el pase a los aztecas al repechaje frente a Nueva Zelanda, en donde terminaron por sellar su pase mundmundialist.

Catar 2022: El equipo panameño era uno de los favoritos para alzarse con uno de los cupos al Mundial gracias a una mezcla de jugadores que incluía la base que sobrevivió a Rusia 2018 y una nueva camada que venía en ascenso.

Se mantuvieron en posición de clasificación en la primera parte de la eliminatoria, sin embargo, la derrota de visita ante El Salvador y el empate en casa ante Costa Rica, terminaron por darle el boleto a un cuadro tico que logró recuperarse sobre el cierre de la competición para obtener su pase en la repesca.

Es por eso que la gran pregunta es ¿qué le está pasando a Panamá?