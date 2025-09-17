Tua Tagovailoa sobre Josh Allen: "Tiene diferentes herramientas que yo"

Tua Tagovailoa, número 1 de los Dolphins de Miami, lanza un pase contra los Colts de Indianápolis durante el tercer cuarto del partido en el Lucas Oil Stadium, el 7 de septiembre de 2025, en Indianápolis, Indiana.

Los aficionados de los Dolphins de Miami tienen altas expectativas con respecto a Tua Tagovailoa . ¿Cómo no? El mariscal de campo se ha transformado en la cara de la organización, pese a sufrir múltiples lesiones que han puesto en riesgo su carrera y que han limitado de forma considerable su tiempo de juego en las últimas temporadas.

Para los fanáticos del sur de la Florida, Tagovailoa todavía tiene el potencial para convertirse en uno de los mejores de su posición en la NFL y aunque seguramente el jugador está de acuerdo, también tiene la madurez suficiente como para reconocer que todavía falta mucho camino por recorrer.

En una charla reciente con la prensa, la estrella de los Dolphins admitió que su colega, Joh Allen, mariscal de campo de los rivales Bills de Búfalo, es un jugador élite y que hay ciertas cosas de su juego que todavía resultan imposibles de emular para él.

"Es un jugador de plano principal", señaló Tagovailoa sobre Allen. "Si no es con su brazo, es con sus piernas. Definitivamente tiene diferentes herramientas que yo. No puedo hacer ni la mitad de lo que él hace cuando se trata de correr el balón y luego está también su capacidad de lanzarlo por el campo".

Algunos seguidores de Miami no han recibido las declaraciones del quarterback de la mejor manera, pues consideran que Tagovailoa se está menospreciando frente a uno de los adversarios principales del combinado; sin embargo, no hay nada malo en aceptar limitaciones, en especial cuando se trata una comparación con uno de los mejores de la liga en la actualidad.

Forzado a hacer cambios

De igual forma, es importante recordar que esas mismas lesiones que han afectado seriamente el rendimiento de Tagovailoa en su trayectoria en la NFL hasta ahora también han comprometido su forma de jugar, en un intento por evitar recaídas.

Sin embargo, donde podría presentarse un inconveniente para los Dolphins es si los rivales comienzan a darse cuenta de que el mariscal de campo está jugando con demasiada cautela.

Sea como sea, Miami necesita encontrar la fórmula ganadora tras su pésimo arranque de la temporada y Tagovailoa será parte fundamental de ello.