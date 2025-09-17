miércoles 17  de  septiembre 2025
FÚTBOL AMERICANO

Tua Tagovailoa sobre Josh Allen: "Tiene diferentes herramientas que yo"

El mariscal de campo de los Dolphins de Miami, Tua Tagovailoa, aseguró que "no puedo hacer ni la mitad de lo que él (Josh Allen) hace para correr el balón"

Tua Tagovailoa, número 1 de los Dolphins de Miami, lanza un pase contra los Colts de Indianápolis durante el tercer cuarto del partido en el Lucas Oil Stadium, el 7 de septiembre de 2025, en Indianápolis, Indiana.&nbsp;

Tua Tagovailoa, número 1 de los Dolphins de Miami, lanza un pase contra los Colts de Indianápolis durante el tercer cuarto del partido en el Lucas Oil Stadium, el 7 de septiembre de 2025, en Indianápolis, Indiana. 

Hickey / Getty Images / AFP
Por Andrés Espinoza Anchieta

Los aficionados de los Dolphins de Miami tienen altas expectativas con respecto a Tua Tagovailoa. ¿Cómo no? El mariscal de campo se ha transformado en la cara de la organización, pese a sufrir múltiples lesiones que han puesto en riesgo su carrera y que han limitado de forma considerable su tiempo de juego en las últimas temporadas.

Para los fanáticos del sur de la Florida, Tagovailoa todavía tiene el potencial para convertirse en uno de los mejores de su posición en la NFL y aunque seguramente el jugador está de acuerdo, también tiene la madurez suficiente como para reconocer que todavía falta mucho camino por recorrer.

Lee además
Tyler Warren, # 84 de los Colts de Indianápolis, es perseguido por Kenneth Grant, # 90 de los Miami Dolphins durante el último cuarto durante el juego en el Lucas Oil Stadium el 7 de septiembre de 2025 en Indianápolis, Indiana. 
Fútbol americano

Dolphins caen ante Colts y rompen su racha ganadora en estrenos de temporada NFL
Tua Tagovailoa, número 1 de los Dolphins de Miami, lanza un pase contra los Colts de Indianápolis durante el tercer cuarto del partido en el Lucas Oil Stadium, el 7 de septiembre de 2025, en Indianápolis, Indiana. 
Fútbol Americano

Crisis en Miami: la ofensiva de Tua Tagovailoa queda al descubierto y los Colts descifran a Dolphins

En una charla reciente con la prensa, la estrella de los Dolphins admitió que su colega, Joh Allen, mariscal de campo de los rivales Bills de Búfalo, es un jugador élite y que hay ciertas cosas de su juego que todavía resultan imposibles de emular para él.

Embed

"Es un jugador de plano principal", señaló Tagovailoa sobre Allen. "Si no es con su brazo, es con sus piernas. Definitivamente tiene diferentes herramientas que yo. No puedo hacer ni la mitad de lo que él hace cuando se trata de correr el balón y luego está también su capacidad de lanzarlo por el campo".

Algunos seguidores de Miami no han recibido las declaraciones del quarterback de la mejor manera, pues consideran que Tagovailoa se está menospreciando frente a uno de los adversarios principales del combinado; sin embargo, no hay nada malo en aceptar limitaciones, en especial cuando se trata una comparación con uno de los mejores de la liga en la actualidad.

Forzado a hacer cambios

De igual forma, es importante recordar que esas mismas lesiones que han afectado seriamente el rendimiento de Tagovailoa en su trayectoria en la NFL hasta ahora también han comprometido su forma de jugar, en un intento por evitar recaídas.

Sin embargo, donde podría presentarse un inconveniente para los Dolphins es si los rivales comienzan a darse cuenta de que el mariscal de campo está jugando con demasiada cautela.

Sea como sea, Miami necesita encontrar la fórmula ganadora tras su pésimo arranque de la temporada y Tagovailoa será parte fundamental de ello.

Temas
Te puede interesar

Jugadores de los Dolphins sostienen reunión tras derrota ante los Colts

Peor no pueden estar los Dolphins y ahí radica la esperanza

Dura derrota de los Dolphins en casa contra los Patriots

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

Yordanis Cobos-Martínez, de 37 años, de nacionalidad cubana, es el presunto autor de la decapitación de un ciudadano estadounidense en Dallas. video
SUCESOS

ICE emite orden de detención para inmigrante irregular acusado de decapitar a gerente de motel en Dallas

Una pantalla muestra a Tyler Robinson, el sospechoso en el asesinato del activista político Charlie Kirk, mientras asiste a una audiencia judicial de forma remota desde su celda en la cárcel ante el juez Tony Graf, del Cuarto Tribunal de Distrito en Provo, Utah, el 16 de septiembre de 2025.
Ofensa capital

Fiscalía busca la pena de muerte para Tyler Robinson, acusado de asesinar a Charlie Kirk

El presidente de Estados Uniodos Donald J. Trump dialoga con el Rey Carlos III en el Palacio Real.
Política exterior

Presidente Trump comienza su visita oficial en el Reino Unido

Pablo Alborán
MÚSICA

Pablo Alborán presenta nuevo tema "KM0" y gira mundial

El ministro de Interior de Maduro, Diosdado Cabello, dijo que en la Operación Relámpago del Catatumbo decomisaron 16.308 kilos de cocaína. video
NARCOTRÁFICO

Testigo clave: Diosdado Cabello autoriza todo envío de cocaína que sale por el Caribe desde Venezuela

Te puede interesar

El presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell.
BANCO CENTRAL

Sin sorpresas, la Reserva Federal hace un mínimo recorte en la tasa referencial de interés

Por REDACCIÓN/Diario Las Américas
El presidente de Estados Uniodos Donald J. Trump dialoga con el Rey Carlos III en el Palacio Real.
Política exterior

Presidente Trump comienza su visita oficial en el Reino Unido

Una patrulla policial detrás de la cinta amarilla custodia el área del crimen. 
CALIFORNIA

Cadáver descuartizado y descompuesto hallado en auto Tesla de rapero es de adolescente hispana

Pleno del Concejo de Hialeah 
GOBIERNO LOCAL

Concejo de Hialeah da luz verde a subir los impuestos

Profecía habla del regreso de Jesús este 23 de septiembre.  video
POLÉMICA

¿El 23 de septiembre llega el fin? La profecía viral sobre la segunda llegada de Jesús que divide a internet