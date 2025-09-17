Bateador del momento en Seattle rompe récord de un miembro al Salón de la Fama

Cal Raleigh #29 de los Marineros de Seattle batea durante la quinta entrada del partido contra los Reales de Kansas City en el Estadio Kauffman el 16 de septiembre de 2025 en Kansas City, Misuri.

Cal Raleigh está escribiendo su nombre en letras doradas en la historia de las Grandes Ligas. El receptor de los Seattle Mariners conectó este martes en el Kauffman Stadium su jonrón número 55 de la temporada 2025, dejando atrás la legendaria marca de Mickey Mantle, miembro del Salón de la Fama , que había resistido desde 1961 como el mayor número de cuadrangulares para un bateador ambidiestro en una campaña.

Pero Raleigh no se detuvo ahí. En su siguiente turno, castigó nuevamente al pitcheo de los Kansas City Royals y firmó su 56° cuadrangular del año, alcanzando así la marca histórica de Ken Griffey Jr. como el máximo jonronero de una temporada en la franquicia de Seattle.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Mariners/status/1968114912984694795?t=H7_lXtVqY8w5QYolmQ7etQ&s=19&partner=&hide_thread=false 29 and 24



Cal Raleigh has TIED Ken Griffey Jr. for the franchise single-season home run record! #TridentsUp pic.twitter.com/bZwFhmYL23 — Seattle Mariners (@Mariners) September 17, 2025

El poder del cátcher de 28 años ha sido protagonista absoluto en 2025. Ya había roto en agosto el récord de jonrones para un receptor que pertenecía a Salvador Pérez (48), y ahora se convirtió en el primero en la historia en superar los 50 vuelacercas siendo receptor principal, con 45 de sus 56 batazos de vuelta completa en esa posición.

Además, Raleigh suma 10 partidos de dos jonrones o más, quedándose a uno de empatar otra marca histórica. En lo que va de campaña, batea para .247/.361/.590 con 118 carreras impulsadas, liderando la Liga Americana en remolques y a todas las Grandes Ligas en cuadrangulares.

Con semejante rendimiento, Cal Raleigh no solo es el nuevo rey de los jonrones ambidextros, también está consolidando una de las temporadas más memorables jamás firmadas por un cátcher en la historia de la MLB.