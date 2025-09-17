McLaren muy cerca de hacer historia en la F1

El británico Lando Norris, de McLaren, cruza la línea final para conquistar el Gran Premio de Hungría, el 3 de agosto de 2025. ANNA SZILAGYI / POOL / AFP

McLaren llega al Gran Premio de Azerbaiyán con la posibilidad de conquistar su décimo título de constructores en la Fórmula 1 de forma histórica. El equipo de Woking cuenta con una ventaja de 337 puntos sobre Ferrari y necesita ampliar esa diferencia a 346 para asegurar el campeonato, ya que solo quedan 301 puntos por disputarse en las carreras y 45 en los sprints posteriores a Bakú.







La forma más sencilla para sellar la corona es con un doblete de Oscar Piastri y Lando Norris, algo que ya lograron en siete ocasiones esta temporada. Si no alcanzan el 1-2, McLaren igualmente puede proclamarse campeón si supera a Ferrari por nueve puntos y evita ser recortado por Mercedes o Red Bull.

La forma en que McLaren no lo logre Los escenarios que podrían retrasar la celebración incluyen una victoria de Ferrari, un doblete de Mercedes o un resultado excepcional de Red Bull. Sin embargo, con Ferrari sin triunfos este año, Mercedes en dificultades y Red Bull falto de consistencia, todo apunta a que McLaren logrará un hito inédito: ser el primer equipo en asegurar el título con siete o más carreras por disputarse, superando el récord de Red Bull en 2023. Oscar Piastri (3).jpg El piloto australiano Oscar Piastri, de McLaren, celebra luego de ganar el Gran Premio de Miami, el 4 de mayo de 2025. AFP

