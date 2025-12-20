La NBA endurece sus reglas sobre apuestas y refuerza controles para proteger la integridad del juego

Terry Rozier # 2 del Miami Heat conduce contra Tristan Vukcevic # 00 de los Washington Wizards durante el cuarto cuarto del partido en el Kaseya Center el 13 de abril de 2025 en Miami, Florida.

La NBA recordó este viernes a todas sus franquicias que la liga quiere controlar qué tipos de apuestas se ofrecen en sus partidos, una señal clara de que continuará negociando con casas de apuestas y organismos reguladores para reforzar la integridad de la competición.

Las nuevas medidas llegan dos meses después de los arrestos del escolta de Miami Terry Rozier y del entrenador de Portland Chauncey Billups, ambos involucrados en casos relacionados con apuestas, lo que encendió las alarmas dentro de la liga.

En un memorando enviado a los equipos, la NBA explicó que estas decisiones buscan “promover una mayor comprensión y cumplimiento de las normas de apuestas de la liga”.

Cambios clave en reportes de lesiones y mayor transparencia

Uno de los ajustes más relevantes tiene que ver con el reporte de lesiones, un factor clave tanto para la competencia deportiva como para el mercado de apuestas:

Excepto en el segundo partido de un back-to-back, los equipos deberán reenviar el informe de lesionados el mismo día del partido.

Para encuentros que comiencen a las 5:00 p.m. o antes, el reporte adicional se entregará entre 8:00 y 10:00 a.m.

Para partidos posteriores, se enviará entre 11:00 a.m. y 1:00 p.m.

Según la liga, esta medida busca aumentar la transparencia y reducir el valor de información confidencial que podría ser filtrada a apostadores.

El caso de Rozier es citado internamente como ejemplo del riesgo: el jugador está acusado de haber informado a terceros que abandonaría anticipadamente un partido en marzo de 2023, lo que permitió apuestas exitosas en mercados de rendimiento individual (prop bets).

Más educación, controles y protección contra el acoso

La NBA también anunció una serie de acciones adicionales:

Más instancias de formación durante la temporada para educar a jugadores, entrenadores y personal sobre las reglas de apuestas.

Nuevas medidas de cumplimiento para personas externas a los equipos que tengan acceso a información confidencial.

Una actualización del Código de Conducta de los Aficionados, con el objetivo de proteger a jugadores y entrenadores del acoso y amenazas vinculadas a apuestas deportivas.

La liga adelantó que impulsará protecciones legales más sólidas a nivel estatal y federal para combatir este tipo de comportamientos.

Tanking, prop bets e inteligencia artificial

El tanking sigue siendo una preocupación central para la NBA. Aunque no se anunciaron cambios concretos, la liga confirmó que continúa evaluando posibles ajustes regulatorios.

Además, se reforzará el uso de inteligencia artificial y herramientas tecnológicas avanzadas para detectar patrones de apuestas inusuales, y se mantendrá la presión para restringir ciertos tipos de prop bets, considerados de mayor riesgo de manipulación del rendimiento individual.

Eric Lewis es reinstalado como árbitro en la G League

En un anuncio separado, la NBA informó que el árbitro Eric Lewis fue reincorporado al programa de oficiales, iniciando su regreso en la NBA G League durante el Winter Showcase en Orlando.

Lewis se retiró en agosto de 2023 mientras era investigado por posibles infracciones a la política de redes sociales. Tras completar asesoramiento en manejo del estrés, formación sobre uso responsable de redes y cooperar plenamente con la investigación, fue considerado apto para regresar.

“Concluimos que su conducta no afectó su capacidad para arbitrar con justicia e integridad”, señaló Byron Spruell, presidente de Operaciones de la NBA.

Lewis ha trabajado como árbitro universitario en las últimas dos temporadas y podría tener una vía abierta para regresar a la NBA en el futuro.