miércoles 13  de  mayo 2026
BALONCESTO

Lakers quieren "darle tiempo" a LeBron James para decidir su futuro

La vigesimotercera temporada de LeBron James en la NBA concluyó la noche del lunes con la rotunda eliminación de los Lakers a manos del Thunder

LeBron James, de los Lakers de Los Ángeles, se estira para encestar el balón en un partido contra los Bulls de Chicago, el 22 de marzo de 2025.

LeBron James, de los Lakers de Los Ángeles, se estira para encestar el balón en un partido contra los Bulls de Chicago, el 22 de marzo de 2025.

AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

LOS ÁNGELES.- El presidente deportivo de los Lakers de Los Ángeles, Rob Pelinka, aseguró el martes que le concederá a LeBron James el tiempo que necesite para decidir su futuro en la NBA, si bien recalcó que el próximo equipo que construirá será alrededor de Luka Doncic.

La vigesimotercera temporada de "King" James concluyó la noche del lunes con la rotunda eliminación de los Lakers a manos del Thunder de Oklahoma City en las semifinales de la Conferencia Oeste.

Lee además
LeBron James #23 de Los Angeles Lakers controla el balón ante Cooper Flagg #32 de Dallas Mavericks en el Crypto.com Arena el 28 de noviembre de 2026
Baloncesto

LeBron James, a los 41 años, sigue haciendo historia: Jugador de la Semana en la NBA
El astro LeBron James, de los Lakers de Los Ángeles, salta para encestar un balón en un partido, el 30 de abril de 2025.
BALONCESTO

LeBron James advierte que Kevin Durant no es la única amenaza de los Rockets

Los vigentes campeones de la NBA vencieron 115-110 en Los Ángeles para zanjar la serie por un global de 4-0.

LeBron, que lideró a su equipo con 24 puntos y 12 rebotes, se resistió tras la derrota a dar pistas sobre sus planes una vez que su contrato con los Lakers llegue a su fin.

Embed
Ver esta publicación en Instagram

Una publicación compartida por LeBron James (@lebron)

"No sé qué me depara el futuro", aseguró el alero, de 41 años.

"Volveré a casa, hablaré con mi familia y, cuando llegue el momento, ustedes sabrán lo que decida hacer", zanjó ante la prensa.

Doce horas después fue Pelinka quien compareció ante los medios para evaluar la temporada de la franquicia oro y púrpura, que se quedó de nuevo muy lejos de luchar por el campeonato.

Nunca vi "a un jugador honrar el juego de esa manera", dijo Pelinka sobre James, líder del plantel durante las últimas ocho temporadas y artífice del último título logrado en 2020.

"Le ha dado tanto a sus compañeros, a esta organización. Lo que más queremos es corresponderle ese honor", dijo Pelinka. "Lo primero que debemos hacer es darle el tiempo que necesite para decidir el próximo paso, para saber si quiere jugar una temporada más en la NBA".

"Todos los equipos, incluido el nuestro, estarían encantados de tener a LeBron James en su plantilla. Es una bendición en sí misma", añadió el directivo, sentado junto al entrenador JJ Redick.

"Está claro que él es el líder"

Tras el reconocimiento a James, Pelinka subrayó que su intención es armar un plantel competitivo alrededor del astro esloveno Doncic, lo que parece incompatible con que los Lakers le ofrezcan a LeBron un contrato como el actual, en el que recibe un salario de 52 millones de dólares anuales.

"El arquetipo de la plantilla que queremos va a adaptarse alrededor de Luka y de las cosas que él necesita. Está claro que él es el líder y el jugador de futuro alrededor del cual queremos construir de la manera correcta", dijo Pelinka sobre Doncic, cuya ausencia por lesión en estos playoffs lastró completamente las aspiraciones de los Lakers.

FUENTE: AFP

Temas
Te puede interesar

LeBron James comanda la primera victoria de los Lakers en los playoffs de la NBA

Redick explota contra el arbitraje en derrota de Lakers: “LeBron James tiene el peor silbato de cualquier estrella”

LeBron James deja en duda su retiro tras la eliminación de los Lakers ante el Thunder

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

El secretario de Estado de Estados Unoidos Marco Rubio.
ENCUENTRO HISTóRICO

Rubio viaja junto a Trump hacia Pekín con cambio en su nombre hecho por China

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump (C), y el embajador de Estados Unidos en China, David Perdue (centro-derecha), acompañados por el vicepresidente de China, Han Zheng (derecha), son recibidos por jóvenes chinos a su llegada al Aeropuerto Internacional de Pekín el 13 de mayo de 2026. 
DIPLOMACIA

Trump llega a Pekín para reunirse con el presidente Xi Jinping

Captura de una publicación del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en redes sociales, con un mapa del norte de Sudamérica en el que aparece Venezuela coloreado con la bandera estadounidense y bajo el lema 51º estado
POLÍTICA

Trump publica la imagen del mapa de Venezuela pintado con la bandera de EEUU: "Estado 51"

El Secretario de Guerra, Pete Hegseth, se prepara para testificar ante el Comité de Asignaciones del Senado sobre la solicitud de presupuesto del año fiscal 2027 en el Edificio de Oficinas del Senado Dirksen en el Capitolio el 12 de mayo de 2026 en Washington, DC. 
EEUU

Secretario de Guerra afirma que Cuba representa amenaza para la seguridad nacional de EEUU

Las estafas afectan por igual a todas las generaciones.
EEUU

FBI advierte sobre aumento de estafas por teléfono, internet y redes sociales

Te puede interesar

Imagen de uno de los pasillos con mercancías de un mercado de la cadena Walmart.
economía

Inflación mayorista en EEUU sube un 1,4% en abril

Por REDACCIÓN/Diario Las Américas
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump (C), y el embajador de Estados Unidos en China, David Perdue (centro-derecha), acompañados por el vicepresidente de China, Han Zheng (derecha), son recibidos por jóvenes chinos a su llegada al Aeropuerto Internacional de Pekín el 13 de mayo de 2026. 
DIPLOMACIA

Trump llega a Pekín para reunirse con el presidente Xi Jinping

En esta foto de archivo tomada el 28 de enero de 2018, los trofeos de los Grammy se encuentran en la sala de prensa durante la 60 entrega anual de los premios en Nueva York. 
PREMIOS

Anuncian fecha de celebración de los Grammy 2027

El Hard Rock Stadium será el epicentro del deporte en el sur de la Florida.
FÚTBOL

Mundial 2026: Miami en vilo por baja venta de entradas y hoteles

La exalcaldesa demócrata de Arcadia, ciudad californiana, se enfrenta a 10 años de prisión por ser una espía encubierta para China.
ESPIONAJE

Una alcaldesa en California es acusada de ser agente de China