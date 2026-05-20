miércoles 20  de  mayo 2026
BALONCESTO

Leyenda de la NBA abandona su cargo en el banquillo tras cinco temporadas

Jason Kidd, quien figuró con los Mavericks de la NBA en dos etapas distintas como jugador, fue removido del puesto de entrenador de Dallas el martes

El entonces entrenador de los Mavericks de Dallas, Jason Kidd, durante un partido de la NBA, el 12 de abril de 2026.

El entonces entrenador de los Mavericks de Dallas, Jason Kidd, durante un partido de la NBA, el 12 de abril de 2026.

STACY REVERE / GETTY IMAGES vía AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

LOS ÁNGELES.- Los Mavericks de Dallas anunciaron este martes la salida de Jason Kidd, su entrenador en las cinco pasadas temporadas e ícono de la franquicia, y señalaron que la decisión fue "acordada mutuamente".

"La organización iniciará de inmediato una búsqueda exhaustiva de su próximo entrenador en jefe", dijo en un comunicado el equipo texano.

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Doncic sigue sin fecha de retorno con los Lakers en los playoffs de la NBA

Kidd, de 53 años, tomó las riendas de los Mavericks en 2021, cuando el equipo era liderado en la pista por el astro esloveno Luka Doncic.

Bajo su mando, Dallas alcanzó la final de la Conferencia Oeste en 2022 y las Finales de la NBA en 2024, en las que cayeron ante los Celtics de Boston.

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El prometedor proyecto de los Mavericks se resquebrajó en febrero de 2025 con la venta de Doncic a los Lakers de Los Ángeles, uno de los traspasos más desconcertantes en la historia de la liga y que enfureció a los aficionados texanos.

Ya sin el esloveno, Dallas finalizó en el duodécimo lugar del Oeste en la pasada fase regular, quedando fuera de los playoffs.

Aun así, la franquicia mira al futuro con optimismo gracias al potencial de Cooper Flagg, la joya que eligieron con la selección número uno del Draft de 2025 y que fue escogido como Mejor Novato del pasado curso.

Kidd no pilotará la nueva era en torno a Flagg por decisión de Masai Ujiri, el nuevo presidente deportivo de los Mavericks.

El técnico ya tuvo un rol importante con los Mavericks como jugador durante dos distintas etapas. También fue parte del plantel que ganó el único anillo de campeón de Dallas, en 2011, liderado por el alemán Dirk Nowitzki.

Knicks remontan ante Cavaliers

Con una de las mayores remontadas en los playoffs de la NBA, los Knicks de Nueva York derrotaron este martes 115-104 a los Cavaliers de Cleveland en la prórroga, durante el arranque de la final de la Conferencia Este.

Los locales resucitaron después de verse 22 puntos abajo (93-71) con menos de ocho minutos por jugar, impulsados por su habitual salvador, Jalen Brunson, que logró 38 unidades.

El triunfo completó un icónico arranque de estas semifinales de la liga norteamericana de básquetbol.

FUENTE: AFP

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