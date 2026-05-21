jueves 21  de  mayo 2026
Baloncesto

Masai Ujiri explica la salida de Jason Kidd de los Mavericks: “Necesitábamos un nuevo comienzo”

Masai Ujiri explicó la salida de Jason Kidd de los Mavericks y aseguró que Dallas necesitaba un nuevo comienzo tras años marcados por la salida de Luka Doncic.

El entonces entrenador de los Mavericks de Dallas, Jason Kidd, durante un partido de la NBA, el 12 de abril de 2026.

El entonces entrenador de los Mavericks de Dallas, Jason Kidd, durante un partido de la NBA, el 12 de abril de 2026.

STACY REVERE / GETTY IMAGES vía AFP
Por Pedro Felipe Hernández

El presidente de Dallas Mavericks, Masai Ujiri, aseguró que la decisión de separar caminos con Jason Kidd fue “muy difícil”, pero necesaria para iniciar una nueva etapa dentro de la franquicia texana.

Un día después de anunciar oficialmente la salida de Kidd tras cinco temporadas al frente del equipo, Ujiri explicó que asumió personalmente la responsabilidad de tomar la decisión apenas dos semanas después de haber asumido como presidente y gobernador de la organización.

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“Lo que ha hecho por esta organización lo respetamos muchísimo, así que fue una decisión muy, muy difícil”, declaró Ujiri. “Tengo que ser responsable con una decisión como esta. También debo ser muy activo en cómo evalúo la organización de arriba abajo”.

El dirigente aclaró además que la salida de Kidd no estuvo relacionada con el polémico traspaso de Luka Doncic a Los Angeles Lakers en febrero de 2025, un movimiento que cambió por completo el rumbo de la franquicia.

Dallas recibió a Anthony Davis como pieza principal de aquella operación, aunque el intercambio terminó siendo un duro golpe deportivo para el equipo. Los Mavericks no lograron clasificar a playoffs ni en la temporada 2024-25 ni en la 2025-26, campaña en la que Davis también terminó saliendo del equipo.

Durante la etapa de Kidd como entrenador, los Mavericks alcanzaron dos profundas carreras de postemporada, incluyendo las Finales de la NBA en 2024 y una final de Conferencia Oeste en 2022 frente a los Golden State Warriors.

Sin embargo, el ciclo terminó marcado por la irregularidad y la reconstrucción deportiva tras la salida de Doncic.

Kidd, miembro del Salón de la Fama y figura histórica de la franquicia tras liderar el único campeonato del equipo como jugador en 2011, cerró su etapa como entrenador de Dallas con récord de 205 victorias y 205 derrotas en temporada regular.

Aunque inicialmente la salida fue presentada por el club como una “decisión mutua”, las declaraciones de Ujiri dejan claro que el nuevo mandatario quiere un cambio total de rumbo para devolver a los Mavericks a la élite de la NBA.

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