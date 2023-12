El partido presenta además el duelo cruzado entre Antoine Griezmann y Joao Félix, quienes tuvieron sus pasantías entre ambos clubes.

El francés, tras su discreto paso por el Camp Nou (2019-2021), vive seguramente el mejor momento de su carrera y se ha convertido en su segunda etapa en el Atlético en el líder del equipo rojiblanco, estando a solo tres goles de igualar a Luis Aragonés como máximo goleador histórico del club.

Joao Felix, por su parte, hizo el pasado verano el camino inverso, de Madrid a Barcelona, con el mismo objetivo que Griezmann: relanzar su carrera.

Sin el protagonismo esperado en el equipo de Diego Simeone pese a ser el fichaje más caro de la historia del Atlético (€120 millones), el mediapunta portugués comenzó con buen pie en el Barça, aunque sin traducir aún en números la calidad que atesora: un gol en LaLiga y 3 en Champions, el último el pasado martes contra le Oporto para dar la clasificación al equipo azulgrana (2-1).

A buen seguro querrá reivindicarse el domingo ante el equipo que lo ha cedido al Barcelona y de su buen rendimiento dependerá que el club azulgrana lo compre definitivamente a final de curso.

Entre "puntas" y ataques sin haber jugado aún

El problema, es que el portugués habló de más antes de iniciar el compromiso y esto posiblemente no traerá buenos comentarios del otro bando.

"Prefiero el estilo del Barcelona al del Atlético de Madrid, yo y todos los jugadores", reveló Félix a ESPN. "También los del Atleti preferirían jugar más tiempo en ataque, si no responden eso están mintiendo".

A eso, Griezmann respondió con "Joao había momentos que lo hacía muy bien, que trabajaba muy bien, pero hay que ser constante e igual llegó un momento donde se cansó, ya no se veía aquí y por eso hizo el esfuerzo y el club también de dejarle una salida".

Simeone no quería opinar durante la rueda de prensa, previo al juego, al respecto de las declaraciones de Félix.

El Cholo prefirió empezar no comentar nada sobre el luso. Al menos en la primera pregunta que versó sobre él. "No hablo de los chicos que no están en nuestro equipo", comentó inicialmente.

Sin embargo, en otra de las preguntas, dejó un recado por si Joao Félix se acaba saliendo en el choque ante su exequipo. "Digo lo que pienso. El fútbol no se explica por un partido. Un partido es un partido. Lo importante es la continuidad, sostener un trabajo, en una historia detrás. Eso es lo que cuenta más allá de un partido. Un buen partido lo puede hacer cualquiera", reflexionó.

Félix cuenta con el apoyo de entrenador del FC Barcelona. Xavi Hernández dijo que las palabras del Cholo fueron "un palo" evidente y aseguró estar muy contento con el delantero portugués.

"Aquí estamos muy contentos con él. No he estado en el Atlético de Madrid. No me incumben. Aquí hemos visto un Joao feliz, trabajador, dinámico, que es querido en el vestuario, bromista. Trabaja para el grupo, hace goles importantes. No tengo ninguna queja", dejó claro el de Terrassa sobre el atacante luso.