La Serie Mundial de Béisbol ya tiene fecha de inicio

Los equipos se alinean para los himnos nacionales antes del partido de béisbol entre los Dodgers de Los Ángeles y los Cachorros de Chicago en la Serie de Tokio de la MLB en el Tokyo Dome en Tokio el 18 de marzo de 2025. En el medio del terreno de juego, se observa un Pikachu del famoso animé y videojuego, Pokémon

Las Grandes Ligas de béisbol dieron a conocer el martes su calendario completo de eliminatorias hacia la Serie Mundial de 2025 , que se pondrá en marcha el 24 de octubre.

Los playoffs de la presente temporada subirán el telón el 30 de septiembre con cuatro series de comodinas al mejor de tres partidos.

Las series Divisionales de las Ligas Americana y Nacional se disputarán entre el 4 y el 11 de octubre y las de Campeonato del 12 al 21, al mejor de cinco y siete juegos, respectivamente.

El campeón de 2025 se definirá en la Serie Mundial, que dará comienzo el 24 de octubre y se extenderá como máximo hasta un séptimo partido el 1 de noviembre.

A poco más de seis semanas para que concluya la temporada regular, los Azulejos de Toronto encabezan la Liga Americana con 69 victorias y 50 derrotas, mientras que los Cerveceros de Milwaukee son líderes de la Nacional (74-44).

Los Dodgers de Los Ángeles, defensores del título, ocupan la cuarta plaza de la Nacional con un registro de 68-51.