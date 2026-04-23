Lamine Yamal enciende las alarmas: Barcelona teme rotura muscular tras darle el triunfo ante Celta

El delantero español del Barcelona, Ferran Torres (izq.), número 07, pide ser sustituido mientras el también delantero español del Barcelona, Lamine Yamal (número 10), yace en el suelo tras sufrir una lesión durante el partido de la liga española entre el FC Barcelona y el RC Celta de Vigo en el estadio Camp Nou de Barcelona, el 22 de abril de 2026.

FC Barcelona vive horas de preocupación tras la lesión sufrida por Lamine Yamal en la victoria 1-0 frente a Celta Vigo. El joven extremo marcó el único gol del partido desde el punto penal, pero inmediatamente después sintió molestias y encendió todas las alarmas.

Según reportes iniciales, en el club azulgrana temen una posible rotura en el tendón de la corva (isquiotibial), aunque todavía no se conoce el alcance exacto de la lesión. El futbolista será sometido a pruebas médicas este jueves, una vez disminuya la inflamación.

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El entrenador Hansi Flick reconoció la preocupación tras el encuentro: “Tenemos que esperar. Sintió algo. Después del gol no habría salido del campo sin motivo”.

La imagen fue impactante: tras convertir el penalti y comenzar la celebración, Yamal frenó en seco, señaló al banquillo y cayó al césped tomándose la parte posterior de la pierna izquierda. Finalmente abandonó el terreno de juego acompañado por los servicios médicos.

La posible baja llega en un momento decisivo de la temporada. El atacante de 18 años podría perderse lo que resta del curso con el Barcelona y centrar su recuperación en llegar en condiciones al próximo Mundial, donde Spain national football team lo considera una pieza clave.

Con el triunfo, el Barça amplió a nueve puntos su ventaja en el liderato de La Liga.