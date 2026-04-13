lunes 13  de  abril 2026
Fútbol

Atlético vs Barcelona: Simeone apuesta por la fe y Lamine Yamal lidera la esperanza de remontada en Champions

Atlético de Madrid y Barcelona definen su pase a semifinales de Champions: Simeone apuesta por la cautela y Lamine Yamal lidera la ilusión de remontada azulgrana

El delantero español del Barcelona, Lamine Yamal (izq.), disputa el balón con el delantero argentino del Atlético de Madrid, Julián Álvarez (izq.), durante el partido de ida de los cuartos de final de la Liga de Campeones de la UEFA entre el FC Barcelona y el Club Atlético de Madrid en el Camp Nou de Barcelona el 8 de abril de 2026.&nbsp;

El delantero español del Barcelona, Lamine Yamal (izq.), disputa el balón con el delantero argentino del Atlético de Madrid, Julián Álvarez (izq.), durante el partido de ida de los cuartos de final de la Liga de Campeones de la UEFA entre el FC Barcelona y el Club Atlético de Madrid en el Camp Nou de Barcelona el 8 de abril de 2026. 

Lluis GENE / AFP
Por Pedro Felipe Hernández

El duelo entre Atlético de Madrid y FC Barcelona promete máxima tensión en la vuelta de los cuartos de final de la UEFA Champions League, con dos enfoques claros: la prudencia de Diego Simeone y la fe en la remontada liderada por Lamine Yamal.

Simeone no revela su plan y confía en la respuesta del equipo

El técnico del Atlético, Diego Simeone, evitó desvelar su estrategia pese a la ventaja 2-0 conseguida en la ida en el Camp Nou. El argentino dejó claro que el partido dependerá de cómo se desarrolle en el campo.

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“Todo lo que imaginamos puede ser solo imaginación”, aseguró el “Cholo”, apostando por la “fe” y la confianza en que su equipo mantenga el nivel mostrado.

El Atlético llega con ventaja gracias a los goles de Julián Álvarez y Alexander Sorloth, y con el respaldo de un dato contundente: nunca ha perdido una eliminatoria europea en casa bajo el mando de Simeone.

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El delantero argentino del Atlético de Madrid, Julián Álvarez (número 19), celebra el primer gol de su equipo junto al delantero francés del Atlético de Madrid, Antoine Griezmann (número 7), durante el partido de ida de los cuartos de final de la Liga de Campeones de la UEFA entre el FC Barcelona y el Club Atlético de Madrid en el Camp Nou de Barcelona, el 8 de abril de 2026.

El delantero argentino del Atlético de Madrid, Julián Álvarez (número 19), celebra el primer gol de su equipo junto al delantero francés del Atlético de Madrid, Antoine Griezmann (número 7), durante el partido de ida de los cuartos de final de la Liga de Campeones de la UEFA entre el FC Barcelona y el Club Atlético de Madrid en el Camp Nou de Barcelona, el 8 de abril de 2026.

Dudas en la portería y polémica arbitral

Simeone tampoco confirmó si jugará Jan Oblak o Juan Musso, tras los problemas físicos del esloveno.

Además, evitó entrar en la polémica por la acción de Marc Pubill, una mano en el área que provocó una queja formal del Barcelona ante la UEFA.

El Barcelona se aferra al talento de Lamine Yamal

En el lado azulgrana, la esperanza tiene nombre propio: Lamine Yamal. El joven talento lidera las opciones de remontada tras el 2-0 adverso.

“Esto no ha acabado”, publicó el jugador tras la ida, dejando claro el espíritu competitivo del equipo.

El delantero llega en gran momento tras brillar en el derbi ante el Espanyol, donde marcó, asistió y fue clave en la victoria 4-1.

Una temporada estelar para Yamal

Con 22 goles y 18 asistencias en 43 partidos, Lamine Yamal está firmando una temporada extraordinaria. Su entrenador, Hansi Flick, no dudó en elogiarlo:

“Se convertirá en uno de los mejores, quizás el mejor”.

El reto: remontar en el Metropolitano

El Barcelona buscará una remontada en un estadio complicado, aunque con antecedentes positivos recientes en el Metropolitano.

El objetivo es claro: volver a pelear por una Champions que el club no gana desde 2015.

“Todo es posible”, afirmó Flick, confiando en que su equipo pueda dar la vuelta a la eliminatoria.

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