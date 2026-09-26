Lando Norris pide que colega argentino reciba suspensión por provocar un accidente

El piloto británico de McLaren, Lando Norris, conduce durante la sesión de clasificación del Gran Premio de Australia de Fórmula 1 en el Circuito Albert Park en Melbourne, el 7 de marzo de 2026.

BAKÚ.- El vigente campeón mundial de Fórmula 1 , el británico Lando Norris ( McLaren ), que tuvo que abandonar este sábado en el Gran Premio de Azerbaiyán tras una maniobra errada del argentino Franco Colapinto ( Alpine ), reclamó a la Federación Internacional del Automóvil (FIA) que el piloto sudamericano sea suspendido al menos una carrera.

En la vuelta 36 de la carrera en el circuito urbano de Bakú , después de la intervención del coche de seguridad, Colapinto intentó una maniobra audaz al querer infiltrarse por el interior de la curva 1, que gira 90 grados, pero frenó brusco y demasiado tarde, lo que bloqueó sus ruedas.

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El monoplaza del argentino perdió entonces el control y golpeó con el del francés Pierre Gasly, su compañero de Alpine, que a su vez colisionó con el McLaren de Norris.

Los tres pilotos tuvieron que abandonar por este accidente.

"No he visto (la imagen ralentizada). Simplemente me sacaron (de la carrera). La FIA debería ser más estricta y comenzar a dictar suspensiones para este tipo de situaciones", declaró Norris.

"Ha sido una falta de prudencia y esto cuesta mucho dinero. Todas mis piezas se han ido a la basura. Los autores deberían ser suspendidos por esa forma de conducir, que no merece estar en la Fórmula 1", añadió, sin ocultar su gran enfado por lo ocurrido.

Colapinto fue sancionado por los comisarios con diez segundos de castigo este sábado, pero como no terminó la carrera recibirá cinco plazas de penalización en la parrilla de salida del Gran Premio de la próxima semana en Malasia.

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Después del accidente, Colapinto reconoció inmediatamente su error y pidió públicamente perdón a Gasly, a su escudería Alpine y a Norris.

Esas palabras no calmaron al inglés, que siguió cargando contra el piloto argentino: "En la F1, esperas que haya pilotos que se anticipen a lo que ocurre. La adherencia iba a ser débil, la temperatura de los neumáticos también, aunque tampoco lo era tanto. En la F1 te enfrentas a los mejores pilotos del mundo y cuando ocurren cosas así, esa gente (los que cometen errores o imprudencias) no debería estar ahí".

"Si causas un accidente en un momento de carrera así, deberías recibir una suspensión de al menos una carrera", sentenció.

Malestar en Alpine

Gasly y Colapinto ocupaban respectivamente la séptima y décima posición de la carrera antes de la acción que motivó el accidente.

"Estoy muy decepcionado. Este tipo de incidente no debería producirse, menos todavía cuando nuestros dos monoplazas están bien situados y pueden conseguir puntos. Lo siento por el equipo y por Pierre, que ha hecho un trabajo excelente durante todo el fin de semana. Me disculpo también con Lando y McLaren por haber arruinado su carrera", declaró el patrón de Alpine F1, Flavio Briatore.

"Sé que Franco ha asumido toda la responsabilidad, como debe ser (...) Era una maniobra muy desacertada por parte de un piloto de su experiencia. Voy a tomar un tiempo para pensar en ello y evaluar las medidas a tomar para que podamos aprender la lección y evitar que algo así vuelva a ocurrir", dijo el veterano dirigente italiano.

Preguntados en conferencia de prensa por este accidente, los tres primeros de la carrera -el ganador británico George Russell, el neerlandés Max Verstappen y el francés Isack Hadjar- estimaron que una sanción así sería desproporcionada.

"El piloto es consciente de lo que ha hecho y se ha disculpado. Es una lástima que tantos pilotos se hayan visto afectados", lamentó Verstappen.

FUENTE: AFP