Lanzador de los Marlins mira hacia el futuro tras poner fin a su 2025: "Es muy frustrante"

"Obviamente es duro", admitió Meyer en declaraciones para el portal oficial de la organización. "Pensé un poco en ello después de que la inyección de cortisona no hiciera mucho y luego tener que ir a chequearme con el doctor Byrd y que él me dijera que, de forma realista, esta era la única posibilidad que tenía para mejorar. Si no estoy reaccionando a la inyección de cortisona, sabía que probablemente tendría que hacerlo, basado en mis síntomas y en el día a día. No poder hacer muchas cosas. Tienes que hacer lo que tienes que hacer", añadió.

En un principio, Miami colocó a Meyer en la lista de lesionados de 15 días el 3 de junio, menos de 24 horas después de que tolerara cinco carreras (cuatro limpias) con 10 hits, cinco ponches y un boleto en cinco entradas contra los Rockies de Colorado.

Traba en el camino

La lesión de Meyer le puso punto final a la que comenzaba a asomarse como una temporada prometedora. Tuvo récord de 3-5, con una efectividad de 4.73 y un WHIP de 1.42 en 12 aperturas, la mayor cantidad en su carrera. De igual forma, también marcó topes personales en innings (64.2), ponches por cada nueve entradas (9.5) y boletos por cada nueve capítulos (2.8).

"Es obviamente muy frustrante. Tengo que descubrir algo, bien sea con mi cuerpo y lo que sea que tenga que hacer", señaló. "Vamos a intentar crear un plan de juego en la temporada muerta. Echar un vistazo profundo a mis mecánicas o a cualquier otra cosa. Pero lo puedo hacer, solo que no sé cómo todavía y estoy emocionado de volver al montículo".