Las eliminatorias sudamericanas llenas de sorpresas y dudas

Las eliminatorias mundialistas sudamericanas son consideradas como las más difíciles del mundo, entre las seis confederaciones que pugnan por 31 cupos para la próxima Copa del Mundo.

Esto se debe a que los 10 seleccionados son muy parejos y siempre hay sorpresas, como ya las que ya se dieron en estas primeras cuatro jornadas clasificatorias.

Hay cuatro cupos directos para ir al Mundial y el quinto clasificado de la Confederación Sudamericana de Fútbol se enfrentará en una repesca con el cuarto clasificado de la Confederación del Norte, Centroamérica y del Caribe (CONCACAF) o el quinto de la Confederación Asiática de Fútbol.

La racha perfecta

Brasil marcha perfecto con 12 puntos en cuatro partidos, seguido por Argentina con 10 y Ecuador con nueve.

Detrás vienen Paraguay y Uruguay con seis unidades, Chile y Colombia con cuatro; Venezuela con tres y Perú y Bolivia con uno.

Las grandes sorpresas ocurrieron el martes 17 de noviembre pasado, en la última fecha del año.

Nadie podia imaginar que Ecuador goleara 6-1 a Colombia, y menos que los coleros Venezuela y Bolivia pudieran conseguir resultados positivos.

Hacia 43 años que Colombia no recibía seis goles en una eliminatoria mundialista. La última vez del anti-récord ocurrió el 9 de marzo de 1977 en el estadio Maracaná en Río de Janeiro cuando Brasil lo apabulló 6-0 con miras al Mundial de Argentina 1978.

Por su parte, Venezuela no había podido anotar un gol en 270 minutos de juego en las eliminatorias para Catar 2022, pero sorprendió con una victoria 2-1 en el Estadio Olímpico de la Ciudad Universitaria en Caracas sobre Chile, que venía envalentonado luego de haber derrotado 2-0 a Perú en la fecha anterior, en un resultado que parecía haber enrumbado el camino de la Roja.

Mientras, Bolivia con su empate 2-2 con Paraguay en Asunción cortaba una racha de 10 derrotas consecutivas como visitante, luego que igualara 1-1 con Perú en Lima en el 2013. Además, era la primera vez en su historia que Paraguay no ganaba a Bolivia como sucedió en las nueve visitas anteriores que le había hecho el escuadrón del altiplano.

Un VAR sospechoso

En una eliminatoria tan equilibrada como la sudamericana es fundamental que el arbitraje sea escrupulosamente imparcial. También debe serlo el VAR (Video Assistant Referee, por sus siglas en inglés), una tecnología diseñada para ayudar a la toma de decisiones, pero que es manejada por seres humanos y puede ser manipulada.

En el partido que empataron 1-1 Argentina y Paraguay en Buenos Aires, el 12 de noviembre pasado, el delantero guaraní Angel Romero incrustó sus rodillas en la espalda del volante argentino Exequiel Palacios y lo sacó de la cancha con una posible fisura de costillas.

En esa jugada el árbitro brasileño Raphael Claus no pidió al VAR –manejado también por jueces brasileños- revisar la jugada y en cambio sí se pidió el uso de la tecnología para anular un gol del astro Lionel Messi, que le hubiese dado el triunfo a la albiceleste.

“El VAR anuló un gol de Messi por una falta de González a 60 mts del arco que el línea a medio metro no vio. La jugada tuvo nueve toques posteriores. El mismo VAR que no quiso ver la invasión de área en el penal paraguayo”, escribió el prestigioso relator de Telemundo y presidente de Fútbol de Primera Radio Andrés Cantor, quien la noche del martes mientras veía ganar 2-0 a Argentina sobre Perú, escuchaba a Oscar de la Hoya anunciarlo como el ganador del Premio Emmy al presentador de deportes más destacado en español.

Ya era bastante que con la rivalidad que sostienen Argentina y Brasil, la CONMEBOL designara un árbitro brasileño para un partido de Argentina, y justamente contra Paraguay, que es la sede de dicho organismo y su presidente Alejandro Domínguez es de esa nacionalidad.

Esta manera sesgada para designar los árbitros por parte de la CONMEBOL ya se había visto en el partido de Brasil contra Perú, en Lima, cuando fue designado para dirigir el chileno Julio Bascuñán, a sabiendas que en la próxima fecha la blanquirroja visitará a Chile en Santiago.

Bascuñán hizo su trabajo y Brasil venció 4-2. El juez chileno sancionó dos penales contra Perú tras dos caídas de Neymar dentro del área y no consultó con el VAR cuando el brasileño se tiró luego de un choque con un defensa peruano. En el primer tiempo, Bascuñán sacó tarjeta amarilla al jugador más importante de Perú, Renato Tapia. Luego expulsó a dos jugadores de la escuadra inca, quienes en consecuencia no pudieron jugar contra Chile.

Próximos partidos

El 25 de marzo del 2021 se enfrentarán por la quinta fecha (el primer país mencionado juega de local) Argentina vs. Uruguay, Colombia vs. Brasil, Venezuela vs. Ecuador, Chile vs. Paraguay y Bolivia vs. Perú.

El 30 de marzo chocarán Perú vs. Venezuela, Brasil vs. Argentina, Paraguay vs. Colombia, Ecuador vs. Chile y Uruguay vs. Bolivia.

Especial

@luisfsanchez6