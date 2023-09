Las grandes decepciones en la MLB durante el 2023

Los Mets de Nueva York llenaron de ilusión a sus seguidores, que el 2023 sería de ellos tras una gran inyección de dinero. Sin embargo, cuando la campaña no había llegado a la mitad demostraron que no estaban ni cerca de aspirar a un cupo para octubre.

Un total de $356 millones fueron gastados por los metropolitanos, pero de ese dinero, varios jugadores estelares que fueron contratados, terminaron yéndose a otro club que sí tenía posibilidades de avanzar a playoffs.

Max Scherzer y Justin Verlander son los casos más evidentes de que el dinero no es precisamente sinónimo de triunfar. MadMax terminó en Texas Rangers y Verlander de vuelta a Houston Astros. Actualmente, el club de Queens es último del Este en la Liga Nacional. Ni cerca de las visiones que pronosticaban.

verlanderjus.jpg El lanzador de los Mets de Nueva York Justin Verlander reacciona en la primera entrada del juego ante los Cerveceros de Milwaukee el lunes 26 de junio del 2023. AP /Adam Hunger

Después de los Mets, aparece el otro equipo de Nueva York, sí los Yankees. Un desastre total de temporada. Todo le sale mal a un equipo que tiene como nómina de $273 millones, otorgó extensión a su capitán Aaron Judge y los resultados solo son negativos. También son últimos de su división (Este de Liga Americana).

Solo Gerrit Cole luce ante el bajo rendimiento de los “Mulos de Manhattan”, al ser considerado desde ya como ganador al Cy Young.

El tercer equipo con la nómina más alta del año son los San Diego Padres, que con $255 millones, tampoco lograron ser el equipo a vencer.

robertsuarez.jpg El relevista de los Padres de San Diego, el venezolano Robert Suárez, se limpia el rostro en el octavo inning del partido ante los Dodgers de Los Ángeles, el viernes 4 de agosto de 2023, en San Diego. AP/Gregory Bull

El equipo donde están estrellas como Fernando Tatis Jr, Juan Soto, Xander Bogaerts, Manny Machado y Yu Darvish, no logra ganar sobre equipos de menor presupuesto. Son cuartos en la división Oeste de la Nacional. Si se busca una falla, aparecen varias. La visión de Bob Melvin no logra calar en los “religiosos”. Soto no termina de explotar ofensivamente y esa fue la principal razón de su llegada a San Diego. El pitcheo no es consistente y eso es fundamental.

La temporada baja de 2024 será de mucho trabajo para las directivas de estos equipos si quieren ganar.