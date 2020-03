Las Grandes Ligas recomienda que jugadores regresen a casa

Muchos equipos dijeron por la mañana que planeaban cerrar por el fin de semana y reabrir los campos de entrenamientos el lunes. El comisionado de las Grandes Ligas Rob Manfred se reunió el viernes con los líderes del gremio de jugadores de béisbol y se decidió por la tarde alentar a los jugadores a dejar los campos de entrenamientos.

Félix Hernández En 13.2 entradas laboradas ha pasado por la guillotina a 14 rivales y solo ha permitido tres carreras limpias, por lo cual refleja una efectividad de 1.98 en los entrenamientos primaverales de las Grandes Ligas de 2020 Curtis ComptonAtlanta Journal-Constitution vía AP

“No tenemos una estrategia para esto”, dijo el presidente de los Indios de Cleveland Chris Antonetti por la mañana. “Estamos aprendiendo a la carrera. Tenemos el enfoque de que continuaremos priorizando la salud y el bienestar de nuestros jugadores, nuestro personal, sus familias, todo el mundo en el complejo, todo el mundo en la organización. Cambia día a día”.

La dispersión no es obligatoria. En particular, muchos jugadores de las ligas menores --especialmente de otros países-- esperaban permanecer en los campos de entrenamientos, donde usualmente tienen acceso a albergue, comida y e instalaciones para entrenar.

MLB ha recomendado que los cazatalentos de los equipos de béisbol no hagan viajes no esenciales, de acuerdo con una persona familiarizada con las discusiones y que habló con la Associated Press a condición de preservar el anonimato.

Las Grandes Ligas no había atrasado un inicio de temporada desde 1995. En tanto, la NBA suspendió su temporada el miércoles por la noche luego que al jugador del Jazz de Utah Rudy Gobert se le diagnosticó el virus.

