martes 18  de  agosto 2026
Tenis

Las hermanas Williams vuelven a jugar juntas cuatro años después en Cincinnati

Venus y Serena Williams volvieron a jugar juntas cuatro años después en el WTA 1000 de Cincinnati, donde cayeron ante Stearns y Kostyuk.

Venus Williams y Serena Williams de Estados Unidos conversan mientras juegan contra Marta Kostyuk de la República Checa y Peyton Stearns de Estados Unidos durante el séptimo día del Abierto de Cincinnati en el Centro de Tenis Lindner Family el 17 de agosto de 2026 en Mason, Ohio.&nbsp;

Venus Williams y Serena Williams de Estados Unidos conversan mientras juegan contra Marta Kostyuk de la República Checa y Peyton Stearns de Estados Unidos durante el séptimo día del Abierto de Cincinnati en el Centro de Tenis Lindner Family el 17 de agosto de 2026 en Mason, Ohio. 

Matthew Stockman/Getty Images/AFP
Diario las Américas | Pedro Felipe Hernández
Por Pedro Felipe Hernández

La última vez que se les había visto juntas en una cancha de tenis fue hace cuatro años. Las legendarias hermanas Venus y Serena Williams disputaron este lunes su primer partido de dobles femenino desde 2022, en el WTA 1000 de Cincinnati.

Y como la ocasión lo ameritaba, las gradas estaban abarrotadas.

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El público rindió un gran recibimiento a las hermanas, que han conquistado 14 títulos de Grand Slam juntas y tres veces el oro olímpico, entre ovaciones y prolongados aplausos.

Las Williams, ambas cuarentonas —Venus, la mayor, tiene 46 años, y Serena, 44—, se enfrentaron en la calurosa y húmeda noche del medio oeste estadounidense a dos jugadoras veinte años más jóvenes: la estadounidense Peyton Stearns y la ucraniana Marta Kostyuk, ambas de 24 años.

A pesar de su derrota en tres sets, 6-2, 1-6, 10-8, honraron su leyenda e incluso elevaron el suspense al final del partido, al recortar la desventaja en el super tie-break de 2-8 a 8-9.

La mano de Kostyuk tembló un poco ante lo que estaba en juego. "Hice dos dobles faltas seguidas", bromeó después del partido.

"Estaba en modo: ¡guau!, qué experiencia estar en la pista delante de ellas. ¡Crecí viéndolas jugar!", afirmó la ucraniana. "Por momentos, no se escuchaba nada del ruido que hacía el público".

Stearns añadió, en tono burlón: "¡Quizá en la próxima ronda el público haga un poco más de ruido por nosotras!".

Las hermanas Williams debían disputar los dobles femeninos en Wimbledon, a principios del verano boreal, pero tuvieron que retirarse debido a una lesión en la rodilla derecha de Serena, quien cuenta con 23 títulos de Grand Slam individuales en su extraordinaria carrera.

Su último partido juntas se remontaba al Abierto de Estados Unidos de 2022, cuando perdieron frente a las checas Lucie Hradecka y Linda Noskova.

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