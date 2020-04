10 – Like Mike

Un huérfano llamado Calvin Cambridge encuentra un viejo par de zapatillas que cree que le pertenecían a Michael Jordan, pero su alegría dura poco cuando los “abusadores” que viven en el orfanato arrojan sus zapatos a una línea eléctrica. Una noche, Calvin decide subir a la línea eléctrica a recuperarlos, pero un rayo golpea cerca de él mientras agarra los zapatos. Entonces sucede algo mágico. En el momento en que se pone los zapatos, Calvin está dotado de la extraordinaria habilidad de “Air Jordan”.

Like Mike (2002) Official Trailer # 1 -Bow Wow HD

9 – Space Jam

Este clásico de culto está aquí principalmente por su importancia histórica, pero es una narración ficticia del tiempo que Michael Jordan estuvo fuera de la NBA durante 1993-1995. En Space Jam, Jordan es reclutado por los Looney Tunes para ayudarlos a ganar su libertad en un duelo de vivir o morir contra los Monstars.

8 – White Men Can’t Jump

Esta escandalosa comedia está protagonizada por Woody Harrellson como un exjugador de baloncesto universitario que se gana la vida engañando a otros jugadores callejeros en los parques locales, que erróneamente asumen que no puede jugar porque es blanco. Esta película enseña al público sobre los fundamentos y a respetar siempre a tu oponente.

White Men Can't Jump | #TBT Trailer | 20th Century FOX

7 – Finding Forrester

Se materializa un vínculo poco probable entre Jamal, un jugador de baloncesto adolescente inmaduro, y Forrester, una persona de la tercera edad que vive como ermitaño en la ciudad de Nueva York. Después de recibir recientemente una beca para jugar baloncesto para Mailor-Callow, una escuela privada de buena reputación, Forrester comienza a ayudar a Jamal a mejorar sus habilidades de escritura para que pueda seguir jugando baloncesto.

6 – Blue Chips

Un entrenador universitario en apuros bajo una tremenda presión cae en la tentación y se convierte en cómplice de la práctica prohibida de pagar en secreto a los mejores talentos de la escuela secundaria para que jueguen con su equipo. El drama de baloncesto de William Friedkin está plagado con la aristocracia de la NCCA.

ESCUCHA los mejores shows de UNANIMO Deportes Radio. DALE CLICK AQUÍ

5 – Hoosiers

Norman Dale, exentrenador universitario y miembro de la Marina, llega a Hickory, Indiana, y toma un trabajo en una pequeña escuela secundaria como entrenador del equipo de baloncesto. En poco tiempo, comienza a enseñar a sus jugadores los fundamentos en combinación con la forma de trabajar de manera coherente como una unidad y, con el tiempo, transforma a los Huskers en el espectáculo.

Hoosiers Official Trailer #1 - Dennis Hopper Movie (1986) HD

4 – Semi-Pro

La interpretación lenta de Kent Alterman de la antigua Liga ABA antes de su fusión con la NBA, hace un excelente trabajo al resaltar lo absurdo de la antigua Asociación Americana de Baloncesto. El ABA era como el “Salvaje Oeste” del baloncesto y con actores como Woody Harrelson y Will Ferrell, el viejo ABA vuelve a la vida.

3 – Hoop Dreams

Un equipo documental sigue a dos estudiantes afroamericanos de escuela secundaria, William Gates y Arthur Agee, en Chicago, en su búsqueda por convertirse en jugadores de la NBA. El gran trabajo del director Steve James ganó el Mejor Documental en el Festival de Cine de Sundance en 1994.

2 – More Than a Game

Este documental presenta los comienzos de LeBron James y sus compañeros de equipo a través de la escuela secundaria y en su búsqueda por un campeonato estatal. Parte de lo que hace que “More Than a Game” sea tan grandioso es que captura una combinación perfecta del dominio temprano de LeBron James y su verdadero personaje en tiempos de gloria y adversidad.

More Than a Game (2008) - Official Trailer