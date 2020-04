Chariots of Fire (1981)

La película británica cuenta la historia de dos atletas que participaron en los Juegos Olímpicos de 1924: Eric Liddell, un devoto cristiano escocés que corre por la gloria de Dios, y Harold Abrahams, un judío inglés que corre para superar los prejuicios.

El film fue nominado a siete premios de la Academia y ganó cuatro, incluyendo Mejor Película y Mejor Guión original. Ocupa el puesto 19 en la lista de las 100 mejores películas británicas del British Film Institute. La película también es notable por el memorable tema electrónico de Vangelis, ganador del Premio de la Academia a la Mejor Banda Sonora Original.

Chariots of Fire - Original Theatrical Trailer

Miracle (2004)

Esta película basada en hechos reales narra la historia del entrenador Herb Brooks (Kurt Russell) y el equipo estadounidense de hockey sobre hielo en los Juegos Olímpicos de Invierno del 1980 en Lake Placid, Nueva York. Team USA, compuesto mayormente de jugadores universitarios, lograron una sorpresiva victoria en las semifinales ante el poderoso equipo de la Unión Soviética rumbo a conquistar la medalla de oro.

Miracle 2004 Trailer | Kurt Russell | Patricia Clarkson

Personal Best (1982)

Un film protagonizada por Mariel Hemingway y la estrella de la vida real Patrice Donnelly que relata la experiencia de Chris Cahill, una joven atleta que compite sin éxito en las pruebas olímpicas de Estados Unidos de 1976. Luego de ese fracaso conoce a una competidora más experimentada, Tory Skinner. Las dos forman parte de un grupo de mujeres que intentan clasificarse para el equipo estadounidense de atletismo que participará en los Juegos Olímpicos de 1980. A pesar de su compromiso de su dura preparación, sus sueños se ven frustrados cuando Estados Unidos anuncia boicotear los Juegos por razones políticas.

Personal Best (1982) Movie Trailer - Mariel Hemingway, Scott Glenn & Patrice Donnelly

Cool Runnings (1993)

Una comedia dirigida por Jon Turteltaub y protagonizada por Leon Robinson, Doug E. Doug, Rawle D. Lewis, Malik Yoba y John Candy, su última película que se estrenó durante su vida. Se basa libremente en la historia real del debut del equipo nacional de bobsleigh de Jamaica en competencia durante los Juegos Olímpicos de Invierno de 1988 en Calgary, Alberta, Canadá. La banda sonora de la película también se hizo popular con la versión de Jimmy Cliff de “I Can See Clearly Now”, que alcanzó el top 40 como sencillo en Estados Unidos, Canadá, Francia y el Reino Unido.

1993: Cool Runnings Trailer HQ

Prefontaine (1997)

Este film narra la historia de Steve Prefontaine, un estudiante de Coos Bay, Oregon. Prefontaine es demasiado pequeño para practicar la mayoría de los deportes, pero se convierte en un talentoso corredor de fondo. Se matricula en la Universidad de Oregon en 1969. “Pre” gana tres campeonatos nacionales de cross-country y cuatro carreras consecutivas de 5,000 metros, rompiendo el récord de Estados Unidos en el último. Prefontaine gana fama como un corredor agresivo, pero el destino le depara un dramático final.

Prefontaine - Trailer

Munich (2005)

Munich, producida y dirigida por Steven Spielberg, es una película basada en el libro “Venganza” (1984), un relato de la Operación Ira de Dios, la represalia secreta del gobierno israelí contra la Organización de Liberación de Palestina después de la masacre de Munich en los Juegos Olímpicos de Verano de 1972.

Munich recibió cinco nominaciones al Oscar: Mejor Película, Mejor Director, Mejor Guión Adaptado, Mejor Edición y Mejor Música. En 2017, la película fue nombrada como la 16ta “Mejor Película del siglo XXI hasta ahora” por The New York Times.

Munich (2005) - Trailer

Unbroken (2014)

El film dirigido por Angelina Jolie narra la historia del olímpico Louis Zamperini. Luego de un accidente aéreo casi fatal en la Segunda Guerra Mundial, Zamperini pasa 47 días en una balsa con dos compañeros de la tripulación antes de ser atrapado por la armada japonesa y enviado a un campo de prisioneros de guerra.

Unbroken Official Trailer #1 (2014) - Angelina Jolie Directed Movie HD

The Gabby Douglas Story (2014)

Narra la historia de la estrella internacional de gimnasia que superó las abrumadoras probabilidades de convertirse en la primera afroamericana en convertirse en Campeona Individual en gimnasia artística en los Juegos Olímpicos.

The Gabby Douglas Story :60 Trailer

Race (2016)

“Race” es una película biográfica sobre el atleta afroamericano Jesse Owens, quien ganó un récord de cuatro medallas de oro en los Juegos Olímpicos de Berlín de 1936. El estadounidense se convirtió en el mejor atleta de la historia y en el film se ve cómo tuvo que enfrentar la visión de Adolf Hitler sobre la supuesta supremacía de la raza aria.

Race Official Trailer #1 (2016) Stephan James, Jason Sudeikis Biographical Drama Movie HD

I, Tonya (2017)

“Yo, Tonya” es una película de comedia y drama biográfico estadounidense dirigida por Craig Gillespie y escrita por Steven Rogers. Narra la vida de la patinadora artística Tonya Harding y su conexión con el ataque de 1994 contra su rival Nancy Kerrigan. La película afirma que se basa en entrevistas “contradictorias” y “verdes” con Tonya Harding y su ex esposo Jeff Gillooly, lo que cuestiona que son narradores poco confiables. Presenta entrevistas oscuramente cómicas con los personajes en estilo falso documental, ambientadas en la actualidad. Margot Robbie, quien también coprodujo, interpreta a Harding, Sebastian Stan interpreta al esposo de Harding, Jeff Gillooly, y Allison Janney interpreta a la madre de Harding, LaVona Golden.

I, Tonya Trailer #1 (2017) | Movieclips Trailers

DOUMENTAL: Tokyo Olympiad (2017)

“Tōkyō Orinpikku” es una documental japonés basado en los JJ. OO. de Tokio en 1964 dirigida por Kon Ichikawa. Al igual que “Olympia de Leni Riefenstahl”, film que documentó los Juegos Olímpicos de Verano de 1936 en Berlín, la película de Ichikawa fue considerada un hito en la realización de documentales. Sin embargo, la Olimpiada de Tokio mantiene su enfoque más en la atmósfera de los juegos y en el lado humano de los atletas en lugar de concentrarse en los resultados.

Ichikawa ofrece un espectáculo de magníficas proporciones y notable intimidad captura el triunfo, la pasión y el sufrimiento de la competencia con una visión humanista singular, y al hacerlo tiene una influencia transformadora sobre el arte del cine documental.

“Tokyo Olympiad” es uno de los pocos documentales deportivos incluidos en el libro “1001 Películas que debes ver antes de morir”.

Tokyo Olympiad - Trailer

BONO: Astérix en los Juegos Olímpicos

Basada en la historieta Astérix, cuenta con la participación de Gérard Depardieu, Alain Delon, Clovis Cornillac y Santiago Segura. Cuenta la historia del guerrero Lunatix quien desea conquistar a la princesa Irina y desafía al hijo de César, Brutus, que también busca el amor de la princesa. Ambos se medirán en los Juegos Olímpicos en Grecia, pero Lunatiz cuenta con el arma secreta de la pequeña aldea gala.

Astérix en los Juegos Olímpicos (Trailer español)

