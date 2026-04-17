viernes 17  de  abril 2026
BALONCESTO

LeBron James advierte que Kevin Durant no es la única amenaza de los Rockets

James ha expresado desde hace tiempo su admiración por Durant, su compañero en dos equipos olímpicos de Estados Unidos que conquistaron la medalla de oro

El astro LeBron James, de los Lakers de Los Ángeles, salta para encestar un balón en un partido, el 30 de abril de 2025.

El astro LeBron James, de los Lakers de Los Ángeles, salta para encestar un balón en un partido, el 30 de abril de 2025.

AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

LOS ÁNGELES.- El astro LeBron James advirtió este jueves que Kevin Durant no es la única amenaza de los Rockets de Houston a la que los diezmados Lakers de Los Ángeles deben prestar atención en el duelo de primera ronda de los playoffs de la NBA.

La serie, que comienza el sábado en Los Ángeles, se ha presentado como una renovación de una rivalidad que se remonta a 2008 e incluye tres enfrentamientos en las Finales de la liga de baloncesto de Norteamérica.

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En las Finales de 2012, el Heat de Miami de James derrotó al Thunder de Oklahoma City de Durant.

Cinco años después, los Warriors de Golden State de Durant vencieron a los Cavaliers de Cleveland de James en la serie por el campeonato y repitieron la hazaña la temporada siguiente.

James ha expresado desde hace tiempo su admiración por Durant, su compañero en dos equipos olímpicos de Estados Unidos que conquistaron la medalla de oro.

Pero el veterano de 41 años dijo que los Lakers no pueden permitirse ignorar a los compañeros de Durant.

"Sabemos que él es la cabeza de la serpiente", dijo James. "Pero son los Rockets de Houston y tienen muy buenos jugadores en su equipo".

"Todo el que sale a la cancha es una amenaza y tenemos que estar preparados para eso", añadió la estrella de los Lakers, quien destacó a Alperen Sengun, Amen Thompson y Jabari Smith.

"Más responsabilidad" para LeBron

La agresividad de los Rockets podría ser particularmente difícil de contrarrestar para los Lakers, que no contarán con dos piezas ofensivas clave, Luka Doncic y Austin Reaves, por lesión.

Doncic ha buscado tratamiento en Europa en un intento de acelerar su regreso de una distensión en el bíceps femoral y Reaves también se perdió el tramo final de la temporada regular por una lesión en un músculo oblicuo. La fecha de regreso de ambos es incierta.

El entrenador de los Lakers, JJ Redick, reconoció que eso supone aún más responsabilidad sobre los hombros de James, aunque advirtió que la estrella está preparada para asumir el reto.

"Vamos a necesitar que genere juego. Vamos a necesitar que anote", dijo Redick. "Vamos a necesitar que defienda y rebotee".

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Durant, que llegó a Houston procedente de Phoenix el pasado julio como parte de un traspaso monumental entre siete equipos, también restó importancia a cualquier duelo individual con James.

"Siempre es genial jugar contra grandes jugadores", dijo Durant.

"Por supuesto, desde afuera, para la gente casual que no vive esto con nosotros todos los días, sí, el emparejamiento es definitivamente divertido", apuntó.

"Dos grandes jugadores que han estado en la liga durante mucho tiempo. Pero todos los que están involucrados en esta serie saben que es mucho más profundo que eso".

FUENTE: AFP

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