sábado 11  de  abril 2026
Baloncesto

El nuevo rostro de la NBA: la era post-LeBron ya tiene dueños

Victor Wembanyama, Shai Gilgeous-Alexander y Cooper Flagg lideran una generación que ya toma el control de la liga.

LeBron James #23 de Los Angeles Lakers controla el balón ante Cooper Flagg #32 de Dallas Mavericks en el Crypto.com Arena el 28 de noviembre de 2026

LeBron James #23 de Los Angeles Lakers controla el balón ante Cooper Flagg #32 de Dallas Mavericks en el Crypto.com Arena el 28 de noviembre de 2026

Ronald Martinez/Getty Images/AFP
Por Pedro Felipe Hernández

La NBA está viviendo un cambio inevitable, pero también fascinante. Durante más de una década, la liga estuvo dominada por figuras como LeBron James, Stephen Curry, Kevin Durant y James Harden. Fueron ellos quienes marcaron el ritmo competitivo, construyeron rivalidades, rompieron récords y moldearon una era que quedará entre las más brillantes del baloncesto moderno. Pero el tiempo, incluso en el deporte, no perdona.

Hoy, aunque varios de esos nombres todavía compiten al más alto nivel, el control del juego ya empieza a pasar a otras manos. La diferencia es evidente: antes la NBA giraba alrededor de jugadores que construyeron su legado a partir de la experiencia, la lectura del juego y una consistencia casi irrepetible. Ahora, la liga se mueve con una generación más atlética, más versátil y con un techo físico y técnico descomunal.

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Bam Adebayo (derecha), del Heat de Miami, lanza sobre Victor Wembanyama, de los Spurs de San Antonio.

Bam Adebayo (derecha), del Heat de Miami, lanza sobre Victor Wembanyama, de los Spurs de San Antonio.

En el centro de esa transformación aparece Victor Wembanyama. El francés no solo confirmó su impacto tras ser Novato del Año, sino que ya se instaló en la conversación por el MVP. Su combinación de tamaño, movilidad, manejo de balón, tiro exterior y capacidad defensiva lo convierten en un jugador prácticamente sin precedentes. No parece un proyecto: parece una superestrella ya en construcción avanzada.

Pero si hay un nombre que hoy simboliza el presente absoluto de la NBA es Shai Gilgeous-Alexander. El canadiense representa la madurez de esta nueva camada: no es promesa, es realidad. Su dominio ofensivo, su capacidad para controlar el ritmo y su liderazgo lo han colocado entre los jugadores más influyentes de la liga. Si antes el rostro de la NBA eran LeBron o Curry, ahora Shai empieza a ocupar ese lugar con naturalidad.

A su alrededor crece una generación igual de poderosa. Anthony Edwards ya tiene presencia de superestrella y carisma de figura global. Luka Doncic, aunque lleva varios años en la élite, pertenece a ese nuevo ciclo por edad y protagonismo. Jayson Tatum también forma parte de ese grupo que ya dejó de ser “el futuro” para convertirse en presente competitivo. Cade Cunningham, Tyrese Maxey, Jalen Brunson, Chet Holmgren y Alperen Sengun refuerzan la idea de que la NBA actual está llena de talento joven en todas las posiciones.

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Cooper Flagg #32 de los Dallas Mavericks lanza a canasta contra Jericho Sims #00 de los Milwaukee Bucks durante el tercer cuarto en el Fiserv Forum el 31 de marzo de 2026 en Milwaukee, Wisconsin.

Cooper Flagg #32 de los Dallas Mavericks lanza a canasta contra Jericho Sims #00 de los Milwaukee Bucks durante el tercer cuarto en el Fiserv Forum el 31 de marzo de 2026 en Milwaukee, Wisconsin.

Y en ese escenario emerge Cooper Flagg, quizás el símbolo más claro de lo que viene. Su irrupción ha generado una expectativa enorme y todo apunta a que será uno de los nombres centrales de la próxima década. Su impacto recuerda que la renovación en la NBA no se detiene nunca.

¿Y Miami? Aunque el Heat no tiene hoy una joven superestrella del calibre de Wembanyama, Shai o Edwards, sí cuenta con piezas que pueden conectar con esta nueva etapa. Bam Adebayo sigue siendo el ancla competitiva del equipo, pero entre los más jóvenes aparecen nombres como Jaime Jaquez Jr., que ha mostrado madurez, intensidad y lectura del juego, y Nikola Jovic, que todavía tiene margen para crecer como una pieza moderna y versátil.

En los Lakers también se percibe el cambio: aunque LeBron sigue siendo el gran referente histórico, hoy Luka Doncic y Austin Reaves cargan con buena parte del protagonismo ofensivo y representan el puente entre la vieja guardia y la nueva era de la NBA.

La gran diferencia entre ambas generaciones quizás no esté solo en el talento, sino en el contexto. La vieja guardia construyó una era basada en dinastías, rivalidades y carreras larguísimas. La nueva camada, en cambio, está entrando en una NBA más veloz, más abierta y más exigente desde el primer día.

La NBA actual ya no gira únicamente alrededor de las leyendas que marcaron una época. LeBron sigue rompiendo récords, sí, pero esos números parecen pertenecer a otra dimensión, difícil de repetir en décadas. El presente se juega a otro ritmo, con otras caras y con una nueva narrativa.

LeBron todavía sigue ahí, desafiando el tiempo. Pero la liga ya cambió de manos. Y esta vez, no parece una transición: parece una toma definitiva del poder.

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